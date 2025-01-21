美國去年吸引FDI占比衝新高 吸引力將繼續提高

美國在全球跨境投資計畫的占比已攀抵歷來最高水準，且隨著強勁內需繼續吸引資金流入，「美國例外論」題材預料將持續。(路透)

在美國總統川普 展開第二任期之際，美國在全球跨境投資 計畫的占比已攀抵歷來最高水準，凸顯這個全球最大經濟體的經濟動能強於歐洲或中國。隨著美國強勁的國內需求繼續吸引資金流入，「美國例外論」題材預料將持續。

英國金融時報（FT）在分析fDI市場公司所蒐集的數據後指出，截至2024年11月的過去一年內，美國吸引、已宣布外國直接投資（FDI）新計畫的全球占比提高到14.3%，高於2023年的11.6%，主要受到消費者需求熱絡與美國政府獎勵措施的提振。

數據顯示，美國在這段期間共吸引超過2100件新的FDI新創（greenfield）計畫，中國同期則僅吸引不到400件，接近歷來最少，德國吸引的FDI新創計畫銳減至470件，為18年來最低，也遠少於一年前的1100件。

fDi根據企業宣布的計畫規模、媒體報導等訊息估算，美國在這段時間新吸引的新創FDI投資額增加超過1,000億美元，增至2,270億美元。fDi估算的是整個計畫的總投資額，而非每年資本支出。

牛津經濟研究院全球經濟學家麥克菲（Innes McFee）指出，美國正吸引愈來愈多全球投資計畫，反映強勁的需求展望，以及生產力成長遠高於其他地區，「我們預期美國例外論將持續」，雖然川普的政策正在創造不確定性，但擴張財政有望帶動需求，「增添在短期內投資美國的理由，保護主義政策也可能會有相同效果」。

此時也正值達沃斯世界經濟論壇（WEF）本周揭幕，世界政經領袖齊聚討論川普的政策可能會如何透過高關稅與生產回流措施，重塑全球經濟秩序。川普23日將透過視訊在WEF發表演說。

花旗首席經濟學家席茲（Nathan Sheets）認為，美國吸引的FDI新創計畫激增，部分原因為該國是人工智慧（AI）創新重鎮，且擁有能源成本較低和政府投資獎勵等優勢，中國吸引的FDI占比下滑則是因為「地緣政治」因素，也就是西方企業尋求對中國「脫險」（de-risk）。

美國例外論趨勢將持續

fDi指出，美國好幾個產業的新創投資都增加，尤其半導體產業在去年11月止的過去一年內，新創FDI件數為歷來最多，主要受惠於晶片法的支持，工業設備、營建、電子零組件、再生能源及航太的投資也都提高。其中，62%的FDI計畫來自西歐，比率高於截至2019年止過去十年的58%。

同時，美國對外投資的計畫數量同期萎縮至2600件，為過去20年來（不計新冠疫情高峰期間）最少。專家說，拜登政府的政策以鼓勵美國企業把生產留在國內。

全球地緣政治情勢改變與美中貿易緊張升高，已促使跨國企業規避供應鏈 風險，造成最近的FDI趨勢。瑞士隆奧（Lombard Odier）全球經濟學家查爾（Samy Chaar）說，全球貿易更加分散、確保供應鏈安全已成為主軸，

這意味著趨勢正走向企業把不想生產的產品友岸外包、微晶片和醫療保健等戰略產業則回流生產。

經濟學家也認為，川普的貿易與減稅政策短期不會改變美國吸引FDI的情勢。聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）投資與企業部門的投資研究主管波金（Richard Bolwijn）瑞誒，川普勝選並未改變投資人的投資誘因與經濟現況，美國對世界投資的吸引力將持續升高。