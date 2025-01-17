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台積電亞利桑納廠 傳將為中資挖礦商「比特小鹿」生產晶片

編譯葉亭均／即時報導
台積電傳出亞利桑納廠準備在本季為比特幣挖礦服務業者「比特小鹿」（Bitdeer）生產晶片。（路透）
台積電傳出亞利桑納廠準備在本季為比特幣挖礦服務業者「比特小鹿」（Bitdeer）生產晶片。（路透）

根據獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）引述消息人士說法報導，台積電位於亞利桑納州的晶圓廠準備在本季為比特幣挖礦服務業者「比特小鹿」（Bitdeer）生產晶片

先前，台積電已經規畫為中國比特幣礦機製造商比特大陸生產晶片，後來戛然而止。六個月後，現在台積電推動在亞利桑納廠為比特小鹿生產晶片。

比特小鹿是由比特大陸的創辦人吳忌寒領導，先前，吳忌寒與共同創辦人詹克團發生爭執而離開比特大陸，成立了比特小鹿。高燦鳴的報導指出，比特小鹿雖然註冊為一家新加坡公司，但有大量證據顯示它可能仍然是中國公司。

值得注意的是，比特大陸旗下關聯企業「算能科技」本周稍早才被美國商務部列入限制貿易的實體清單中。此前，算能涉嫌把自台積電晶片轉給華為，被外界視為「白手套」。

高燦鳴引述台灣智庫科技、民主與社會研究中心海外研究員江旻諺（Chiang Min-yen）的說法，「雖然尚不清楚比特小鹿是否有類似行為或違反出口管制，但它與比特大陸的密切關係，引發警訊」。「與比特小鹿的任何業務合作都需要仔細審查，以降低可能風險。」

針對是否將為為比特小鹿生產晶片，台積電給高燦鳴的回覆既沒有證實也沒有否認，表示「台積電是家守法企業，致力於遵守所有適用的規則和法規，包括適用的出口管制」。

高燦鳴報導說，台積電明白美國政府最為擔心把AI晶片供應給中國，而比較不擔心供應給汽車或消費者電子產品領域的其他類型晶片。台積電由於擁有技術能力可區分AI晶片與加密挖礦晶片的差別，可以主張客戶可獲准取得「無害」的產品。

此外，對台積電而言，目前比特小鹿和華為或其他被禁的中企之間並沒有明顯關聯，而且吳忌寒離開比特大陸的理由，也是因為他不認同比特大陸要進軍AI領域，而是主張繼續留在加密挖礦領域。

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