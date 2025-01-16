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美國去年12月CPI年增2.9% 增添聯準會暫停降息壓力

財經新聞組／綜合報導

根據美國政府15日公布的數據，在能源價格上漲的情況下，美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，為連續第3個月攀升，增添聯邦準備理事會（Fed）暫停降息的壓力。

美國勞工部勞工統計局表示，CPI在11月上漲0.3%後再上漲0.4%。與去年12月比較，CPI繼11月上漲2.7%之後又上漲了2.9%。

經濟學家預計CPI將上漲0.3%，較去年同期上漲2.9%。

去年下半年，通膨率回歸聯準會2%目標的進度遭遇阻礙。

強勁的經濟、對進口商品徵收廣泛關稅的威脅以及大規模驅逐非法移民，都可能重新喚醒通膨惡靈，也促使聯準會預計今年降息路徑將放緩。

消費者對1月的通膨預期飆升，因擔心關稅會提高商品價格。

剔除波動較大的食品和能源成分後，12月核心CPI上漲0.2%；過去連續4個月都上漲0.3%。與去年12月相較，核心CPI繼11月上漲3.3%之後，只上漲了3.2%。

預計聯準會在1月28至29日的政策會議上不會降息。雖然經濟學家預計今年降息次數會減少，但對下半年是否會再次降低借貸成本存在分歧。

高盛預計今年將降息兩次，分別在6月和12月。美銀證券認為聯準會寬鬆周期已經結束。

聯準會上次降息是在12月，當時預計今年將降息2次，而不是9月預測的4次。

降息 聯準會 勞工部

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