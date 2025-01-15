美上月PPI僅月增0.2% 受惠食品價格降溫、服務價格持穩

美國去年12月生產者物價指數 (PPI) 意外降溫，主要是受惠食品成本下降和服務價格持穩，有助緩解大眾對物價壓力續存擔憂。

12月批發物價漲幅低於預期，在近期市場對通膨不如預期般迅速降至聯準會 2%的目標水準的擔憂中，這對經濟來說是一個正面訊號。

美國勞工統計局的報告顯示，美國生產者物價指數(PPI)較上年同期上漲3.3%，高於11月的3%，但低於經濟學家預測的3.5%。以月計算，PPI上漲了0.2%，低於經濟學家預期的0.4%。

不包括食品和能源的核心PPI年增3.5%，高於11月3.4%的漲幅。經濟學家預期增幅為3.8%。同時，核心物價與上月持平，低於經濟學家預期的0.3%的漲幅和上個月0.2%的漲幅。

12月能源價格上漲3.5%，其中汽油價 格上漲9.7%，推動總體PPI走高。 12月食品價格下跌0.1%。

PPI數據較備受期待的12月消費者物價指數(CPI)數據提前一天發布。經濟學家預計核心CPI將連續第5個月達到3.3%，不會有太大變動。

最近一份火熱的勞動報告讓經濟學家普遍相信，聯準會今年進一步降息 需要看到未來幾個月通膨降溫的跡象。

根據芝加哥商品交易所(CME)的聯準會觀察工具，截至14日上午，市場預計聯準會在1月會議上降息的可能性僅為3%。市場認為聯準會至少在6月會議之前降息的可能性不會超過50%。