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美12月PPI低於預期意外降溫 美股3指數振奮走高

編譯陳苓、林文彬／綜合報導

食品成本下滑與服務價格持平，帶動美國上月躉售通膨意外降溫，有助緩和外界對物價壓力的憂慮。美國股市14日早盤聞訊走高，道瓊一度跳漲160點。

美國勞工部14日公布，去年12月生產者物價指數（PPI）月增0.2%，低於市場估計的0.4%。與2023年同期相比，PPI年增3.3%，也低於預估的3.5%。扣除食品及能源的核心PPI，上月月增幅持平，年增幅則為3.5%，同樣雙雙低於市場預期。

美股投資人信心大振，紐約三大指數同步開高，道瓊漲160點或0.4%，標普500和那斯達克綜合指數漲幅至少0.5%。美債殖利率稍減拉回。

一般認為PPI趨緩，不大可能改變市場看法，外界仍預料勞動市場強健之下，聯準會（Fed）要到下半年才會降息。上周出爐的美國非農就業激增，促使經濟學家預估，Fed到6月為止都會按兵不動。美銀證券更認為，降息周期已經結束。

美國去年12月就業數據強得嚇人，且全球公債殖利率急升，加上美元走強，都使周三將公布的美國去年12月消費者物價指數（CPI）報告備受矚目。彭博資訊的調查顯示，經濟學者預估核心CPI年升幅仍將維持在3.3%，高到不容許Fed再度降息的水位。

不過經濟學家仍高度關注PPI，是因報告的部分數據會牽動Fed偏好的通膨指標，也就是個人消費支出物價指數（PCE），這些領域表現好壞參半，醫院照護費用未變，但看病費用略升。

另外，根據德國Ifo研究所和瑞士經濟政策研究所14日公布的最新調查，經濟學家預期，至少未來幾年全球通膨依然將居高不下。2028年平均通膨率估為3.5%，僅略低於2025年預估的3.9%。

從地區來看，北美物價預期上升速度特別快，專家平均預估，2025年北美通膨率為2.6%，比上次調查高出0.2百分點；2026年通膨率估為2.8%，2028年預估值是2.9%。

至於西歐方面，經濟學家預估2028年通膨率為2%，但南歐和北歐通膨率分別估為2.7%及2.5%。這項調查有近1,400名專家參與，這些專家來自125個國家，調查時間是去年12月。

Ifo公共財政和政治經濟中心主任波特拉夫克（Niklas Potrafke）說：「通膨預期仍高於許多央行通膨目標，從通膨預期來看，央行不太可能大幅降息。」

降息 殖利率 就業

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