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被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

今年晶片股首選？分析師點名「這三檔」

編譯葉亭均／即時報導
Jefferies金融集團分析師柯提斯（Blayne Curtis）看好博通（Broadcom）的AI商機。（路透）
Jefferies金融集團分析師柯提斯（Blayne Curtis）看好博通（Broadcom）的AI商機。（路透）

Jefferies金融集團分析師柯提斯（Blayne Curtis）認為，AI半導體投資的題材還沒結束。他在周一點名博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）和輝達（Nvidia）是他2025年的晶片股最佳選擇。

柯提斯表示：「我們預期AI股票表現將繼續優於大盤」，「有大量上漲的空間」。

他對博通、邁威爾和輝達的目標價分別為每股300美元、120美元和185美元。截至14日收盤，這三檔股票價格分別為224.7美元、115.2美元與131.76美元。

柯提斯說，博通是他的首選，他還引用該公司管理層的說法，表示三大客戶分別計畫建立具有100萬個晶片的AI運算叢集。

博通執行長陳福陽上月表示，博通未來三年的AI商機是「龐大的」。當時，陳福陽估計在2027年度，對他公司而言，加速器和網通領域的AI市場商機將達到600億至900億美元。

柯提斯看好邁威爾，認為該公司是客製化AI晶片需求成長的另一受惠者。邁威爾和博通都協助大型科技公司設計自家的半導體。

這位分析師也樂觀看待輝達的成長前景，「買進輝達的合適時機一直是在新產品的發表期間，我們預期這回也不例外，Blackwell將在2025年中期帶來大幅成長」。

AI 輝達 晶片

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