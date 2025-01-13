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瑞銀分析師：川普若逐月提高關稅 Fed將面臨棘手問題

編譯葉亭均／綜合外電
分析師認為，若川普採取逐月提高關稅的方式，將讓Fed面臨棘手的通膨情勢。(路透)
分析師認為，若川普採取逐月提高關稅的方式，將讓Fed面臨棘手的通膨情勢。(路透)

瑞銀全球經濟與策略研究主管卡普亭（Arend Kapteyn）表示，如果川普上台後採取逐步提高關稅的方式，那麼對聯準會而言，將十分「棘手」。

卡普亭今天在上海受訪時表示：「我們認為關稅是一次性的物價水準變動，接著變化在一年後就會消失，如果它不夠大，就不會產生溢出效應，因此也不會有像是通膨的第二輪效應出現。」

他表示：「但如果採取逐步提高關稅，有點像我們經歷過的疫情和烏克蘭衝擊一再上演，一波波的供應衝擊接踵而至，接著開始創造更高的通膨高峰值，我認為央行要應付這種情況會困難得多。」

彭博資訊稍早引述消息人士報導，川普的經濟團隊正在討論逐月慢慢提高關稅，採取循序漸進的方式，藉此增加談判籌碼，同時也盡力避免通膨飆升。

卡普亭表示，他不認為金融市場的定價已納入考量美國提高關稅的風險因素，「我們確實認為這會推高通膨」，「當然，這還涉及到對誰加徵關稅、加徵多少以及那些可被豁免。」「如果徵收全面關稅，那麼造成的通膨會比起初豁免那些沒有替代品的品項的做法來得更高」。

投資人正等待周三出爐的美國通膨數據，數據可能會顯示基本物價在2024年底僅略有下降。這可能會支持聯準會在去年三次降息後放緩行動步調。貨幣市場目前預期今年僅會降息一次。

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