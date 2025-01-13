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美銀預言降息周期恐結束 30年債殖利率一度衝破5%

編譯湯淑君／綜合報導

美國12月非農就業人口新增25.6萬人，大幅超越預期，促使頂尖華爾街經濟學家紛紛下修對聯準會（Fed）今年降息預測，美銀（BofA）分析師甚至預言Fed下一步可能提高利率。隨著Fed利率按兵不動的機率增加，美國公債價格10日大跌，30年期殖利率盤中升破5%。

美銀原先預期今年Fed將降息兩次，每次降1碼（0.25個百分點），但就業報告發布後改口說，Fed利率下一步可能不降反升。美銀分析師團隊在報告中寫道：「我們認為，這波降息循環結束了...最可能的情況是，Fed按兵不動的時期延長。但我們認為，風險是：下一步偏向升息。」

花旗集團的降息展望在華爾街最樂觀，認為今年有五次降息可期，但預測Fed下次降息時點從原估的1月延到5月。高盛下修對今年降息次數預測，從三次減為兩次。高盛和摩根大通認為，Fed今年要到6月才會降息，而不是原先預期的3月。

摩根大通分析師表示，3月前Fed不會再進一步降息，除非往後發布一連串糟糕的就業報告。富國銀行也呼應這種看法，認為3月降息「似乎愈來愈不可能」。券商ING指出，在通膨頑強的情況下，Fed暫緩降息的風險日增。

摩根士丹利認為，最新就業報告降低近期Fed降息機率，但若通膨減緩展望改善，「3月降息比不降的可能性高」。

隨著Fed近期降息希望轉趨黯淡，美國公債10日大跌，長期公債殖利率竄升至2023年11月來最高。道瓊市場數據顯示，美國10年期公債殖利率躍升9.2個基點至4.772%，過去一周來共升17.5個基點。30年期殖利率攀升4.2個基點，收在4.962%，盤中一度升破5%大關，全周升幅達14.7個基點。殖利率與債券價格呈反向關係。

年初來，美長債殖利率約已躍升20個基點，最新就業報告強化通膨疑慮，可能給殖利率升勢火上加油，加上川普2.0財政和貿易政策可能導致公債發行量增多、通膨彈升，債市可能續挫。

BMO Capital Markets固定收益部門主管戴維斯認為，失業率若維持在4%~4.5%之間，Fed可望維持利率不變；如果升到4.5%會恢復降息；若是降到4%以下，就會開始升息。該公司客戶調查顯示，69%的受訪者認為10年期殖利率今年可能上測5%。

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