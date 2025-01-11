擔憂Fed政策 LSEG Lipper數據：投資人撤出股票基金轉投貨幣基金

截至1月8日當周，由於聯準會利率趨勢的不確定性以及即將上台的川普 政府將推出的關稅政策，美國投資 人紛紛撤出股票基金，轉而投資安全的貨幣 市場基金。

LSEG Lipper的數據顯示，投資人本周淨拋售了價值50.5億元的美國股票基金，並買入價值561.9億元的貨幣市場基金，創下2024年12月4日以來的最大單周淨買入量。

美國聯邦儲備委員會8日發布的12月17至18日的會議紀錄顯示，官員們對持續的物價壓力以及即將上任的川普政府政策可能產生的影響的擔憂日益加劇。

投資人從美國大型股基金淨撤出48.8億元，而前周為淨買入54.3億元。中型股基金和多元股基金的資金流出總額也分別達到12億元和7.51億元，但小型股基金的資金流入總額達2.72億元。

產業資金漲跌互現，工業領域淨流出4.67億元，而通訊服務和科技領域淨流入分別為3.48億元和3.38億元。

同時，債券基金在連續3周淨流出後，上周淨流入91.4億元。

一般國內應稅固定收益基金很受歡迎，投資人向這些基金投入35.2億元，創下近一年來的最高水準。

短期至中期投資等級基金、貸款參與基金以及短期至中期政府和國庫基金的淨增加價值也分別達到26.2億元、21.7億元和20.2億元。