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川普再執政 業界：永續金融仍動盪 市場監管分歧加劇

財經新聞組／綜合報導

2025年對於永續金融來說仍將是動盪的一年，因為川普再次出任美國總統，預示著從資金流動到法律案件和市場監管等各個方面的分歧將進一步加劇。

在川普執政期間，美國政界對環境、社會和治理(ESG)相關政策的強烈反對，代表在許多情況下，經濟狀況、企業近期減排承諾和氣候成本上升等因素，都對企業在減排方面的競爭力產生影響，但差距可能會擴大。

永續發展科技公司Clarity AI監管主管威爾曼(Tom Willman)表示：「預計2025年全球永續投資將呈復甦趨勢，不過美國和歐洲的做法可能仍會存在核心差異。」「美國預期將採取更為保守的做法，投資人優先考慮長期風險調整後的回報，以避免潛在的政治或聲譽風險。」

美國的政治現實已經促使一些美國企業減少其氣候和多元化努力以避免受到譴責。在企業改變策略的最新跡象中，美國最大的幾家銀行最近退出了推動減少排放的產業聯盟。

產業追蹤機構晨星的數據顯示，截至9月底的過去一年，永續投資的地區差異十分明顯，美國基金的客戶共撤出159億元，而歐洲基金則吸資373億元。

同時，美國新推出的ESG基金數量下降至僅7支，而歐洲則有189支。

擴大至全球，由於美國的強烈反對、歐盟日益嚴格的規則和市場整合，結束的永續基金數量多於推出的永續基金數量。

晨星Sustainalytics永續投資研究主管碧歐伊(Hortense Bioy)表示，永續基金的需求落後於大盤，部分原因是業績表現參差不齊、人們擔心一些基金是否像它們聲稱的那樣環保、監管的不確定性以及對ESG的強烈反彈。

她補充指出，即使川普可能會削弱一些ESG政策，例如對電動車的支持，前景存在不確定性，但永續金融需求的許多潛在市場驅動因素像是對綠色能源的需求仍然存在。

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