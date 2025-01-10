波士頓Fed行長：利率決策需更多耐心 今年應減少降息次數

波士頓Fed行長柯林斯(Susan Collins)表示，由於就業 數據強勁且通膨持續存在，她傾向於在2025年減少降息次數，降息幅度將低於幾個月前的預期。

柯林斯強調需要耐心，並表示她對利率 的展望與聯準會 12月會議後官員發布的中位數預測一致。也就意味著今年的利率將調降2次各0.25個百分點，低於9月預測的4次。

柯林斯表示：「隨著時間過去，進一步放鬆政策是適當的，但可能比我9月想像的要少一些。」「在考慮2025年的政策時，花時間真正耐心地全面評估數據，並保持分析能力和耐心，在我看來是非常合適的。」

柯林斯表示，在聯準會自去年9月以來將借貸成本降低了整整一個百分點之後，利率仍然具有限制性，但更接近所謂的中性利率。中性利率是指既不會促進經濟也不會減緩經濟的利率設定。

根據期貨合約定價，投資者普遍預計，聯準會決策者在1月28日至29日的會議中將維持利率不變。

柯林斯表示，她仍然預計通膨將會下降，雖然回升的風險增加，而且進展可能會「坎坷」且「不平衡」，「我的基本預測是通膨將繼續下降，或許比我預想的要緩慢。」

她表示，通膨方面的好消息將為盡快放鬆政策提供支持。但如果數據不太清晰，官員可能需要等待更長時間。並指出，事實上，川普政府財政政策的不確定性使得預測經濟和通膨將如何演變變得更加困難。

她說：「新政府可能出現哪些政策變化存在許多不確定性。」「我認為我們還沒有足夠的資訊來真正考慮如何看待這個問題。」

柯林斯表示，她對勞動市場的擔憂已經不像以前那麼強烈。不過她表示，將密切關注就業情況的任何惡化，並指出去年薪資成長放緩，而且變得更加集中。

她說，「在勞動市場方面，我之前更加擔心潛在的脆弱性。這些擔憂已經緩解。」並補充強調，總體而言，美國經濟處於「良好狀態」。