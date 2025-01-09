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Fed會議紀錄：官員擔心川普政策帶來通膨 考慮放慢降息步調

編譯葉亭均／綜合外電
聯準會公布的12月會議紀錄顯示，官員們對於通膨與川普政策將帶來的影響感到擔憂。（路透）
聯準會公布的12月會議紀錄顯示，官員們對於通膨與川普政策將帶來的影響感到擔憂。（路透）

聯準會（Fed）8日公布的12月會議紀錄顯示，官員們對於通膨以及總統當選人川普的政策可能造成的影響表達擔憂，指出不確定性會讓他們放慢降息步調。

紀錄內容顯示：「與會者表示，委員會已經處於或接近合適於放慢政策寬鬆步調的時刻，許多與會者認為多種因素凸顯出未來幾季對貨幣政策決定有必要採取審慎做法」。

儘管會議紀錄沒有點名川普，但至少四度提到移民和貿易政策的變化可能對美國經濟的影響。自川普11月贏得大選以來，他已表明計劃對中國、墨西哥和加拿大以及其他貿易夥伴加徵激進的懲罰性關稅，而且還打算尋求更多放鬆管制和大規模驅逐移民。

會議紀錄顯示：「幾乎所有與會者都認為通膨前景的上行風險已經增加。」「作為做出這一判斷的理由，與會者引用了最近強於預期的通膨數據以及貿易和移民政策潛在變化可能產生的影響。」

Fed決策官員上月決定降息1碼，將基準利率調降至4.25%-4.5%區間。

不過，官員們對2025年的降息次數預估減少至兩次，少於9月時預估的四次降息。自去年9月以來，Fed已將利率整整調降1個百分點，目前市場定價預估今年只會再降息一、兩次。根據芝商所集團的FedWatch指標，交易員認為聯準會在1月28日至29日的會議上按兵不動的可能性接近100%。

官員們也提到了通膨數據、消費支出走強，以及勞動力市場和經濟前景下行風險，「一些人認為，通膨下降的進展可能暫時停滯，或指出了可能停滯的風險」。

紀錄顯示：「絕大多數與會者觀察到，在當前時刻，由於政策立場仍然具有明顯的限制性，委員會處於有利情勢，能夠花時間評估變化中的經濟活動和通膨展望，包括經濟對委員會早期政策行動的反應。」

摘要進一步指出，一些官員開始把政策變化納入他們的預測中，但沒有顯示有多少官員這麼做。

官員們預期，美國就業市場將維持穩健。不過他們普遍指出，勞動力市場指標值得密切關注。美國勞工統計局預定本周五公布12月非農就業報告。

在上月會議中，克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）傾向維持利率不變，反對降息1碼，而最新公布的官員利率預測「點狀圖」顯示，還有其他三位官員也認同。

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