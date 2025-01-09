美上月增聘12.2萬人創4個月最少 薪資成長近3年半最慢

支付處理公司ADP發布報告指出，12月私營部門創造就業 機會的放緩幅度超過預期，而薪資成長速度為近3年半以來最慢。

彭博資訊報導，ADP研究所8日公布，美國企業上月增聘人數為12.2萬人，不僅比11月增加的14.6萬人減少，而且減至去年8月以來、四個月來最低，遠不如彭博訪調經濟學家預估的增加14萬人。

薪資方面，薪資年增4.6%，為2021年7月以來的最低增速。

ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示：「2024年最後一個月勞動市場增速放緩，招聘和薪資成長均放緩。」

聯準會 在制訂貨幣政策措施時密切關注就業數據。雖然大多數聯準會官員相信勞動市場穩健，但希望降低利率 限制，以免威脅就業創造。

他們也對通膨已經穩定表示更有信心，即使通膨率仍高於聯準會2%的目標。ADP數據可能進一步證明薪資並未對通膨構成壓力。

依產業分，教育和醫療服務類別創造最多就業機會，新增5.7萬個職位。其他顯著成長來自建築業的2.7萬人、休閒和酒店業的2.2萬人以及金融活動的1.2萬人。

許多產業報告了就業人口流失情況，包括製造業減少1.1萬個、自然資源和採礦業減少6000個以及專業和商業服務減少5000個。

幾乎所有新增職位都來自擁有500名以上員工的大型公司，總計9.7萬人。