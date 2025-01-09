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把握川普上任前的平靜 全球加快發債 7天籌1.8億美元

編譯簡國帆／綜合報導
在當前市場平靜之際，世界各國政府與企業正以前所未有的速度發債。（歐新社）
在當前市場平靜之際，世界各國政府與企業正以前所未有的速度發債。（歐新社）

世界各國政府與企業正以前所未有的速度發債，希望在當前市場堪稱平靜之際，爭搶手握大量現金、渴求收益率的投資人。

彭博資訊報導，今年截至7日為止，全球政府與企業透過發行各類債券總計已籌得約1845億美元，而接下來還有更多債券將在本周稍後定價。

由於公司債與美國公債的利差接近30年低點，亞太債券發行人7日單日定價的債券金額為2023年來同期最多，8日將有更多債券定價，歐洲今年來的發債籌資額也創同期紀錄，華爾街預測1月的美國發債額可能衝上2,000億美元的同期新高。

退休金基金和保險業者希望搶在多國央行降息之前，鎖定較高的殖利率，也願意接受目前的風險溢酬低迷情勢，這類需求幫助債券基金去年全年的吸金額創紀錄，今年預估將增加，蓋過交易員對政府財政赤字與通膨可能再起的憂慮。

Palinuro資本公司投資長佩卡提耶羅表示，債券發行人正利用美國下屆總統1月20日就職前的平靜市場、低波動、及利差縮小等機會，卯起來發債，以免川普正式宣布關稅後可能衝擊這場派對。

而且，目前市場對企業資產負債表的憂慮降低，花旗集團策略師團隊預期，今年高收益債發行額將比去年跳增超過30%，達到3,700億美元，繁忙程度可排在歷來第七，主因為併購活動預期將升溫，將帶動發債活動。

同時，包含利差與公債殖利率的全球整體殖利率，依然接近金融海嘯以來的高點，隨著投資人降低今年的降息預期，這種情勢預料今年一整年都將持續下去。

在此同時，隨著川普就職典禮逼近，市場臆測他的政策可能刺激通膨加劇，債市買家卻步，長天期債券的拋售加速，殖利率升至幾個月來最高，而期權顯示美國10年期公債的殖利率可能飆破5%，那是2023年10月以來未曾見過的水準。

10年期公債殖利率繼6日升至4.616%後，7日繼續上揚，報4.695%，為4月以來最高。30年期公債殖利率周一收於4.836%，約14個月以來最高，7日再攀至4.919%。

這兩種資產的殖利率過去一個月升高大約50個基點，或0.5個百分點。本周，公司債券發行量激增，加上1,190億美元的美國公債拍賣，益增上行壓力。

殖利率走高對債券持有人而言不是好消息，這表示市場上拋售的人多過買進的人，拉低了整體債券價格。殖利率與債券價格的走勢相反。

賣壓源自本周債券供應增加，包括企業發債以及財政部標售國債，但更重要的是基本面因素，川普6日否認他可能考慮限縮關稅導致通膨疑慮再起，市場也擔心川普政見，例如減稅、小費及社會福利金免稅，將增加政府借貸以彌補收支差距。

殖利率 債券 川普

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