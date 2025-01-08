創投去年投資AI創高 Anthropic籌資估值上看600億美元

Antrhopic 的技術在這次國際消費性電子展（CES）得到Panasonic 力挺。(路透)

創投基金去年向人工智慧（AI ）新創企業投資 規模創下歷史新高之際，這些AI公司募資的速度也絲毫未減。新創公司Anthropic 據傳正計劃在新一輪募資集資20億美元，使這個OpenAI 對手的估值達到600億美元。

道瓊社引述知情人士報導，新一輪募資由創投基金Lightspeed Venture Partners領投。據CB Insights統計，這筆交易將使Anthropic成為美國估值第五高的新創公司，僅次於SpaceX、OpenAI、Stripe和Databricks。

Anthropic主要產品是名為Claude的聊天機器人，在程式設計師和企業之中頗受歡迎，但在在一般用戶的普及率落後ChatGPT。

Antrhopic 的技術在這次國際消費性電子展（CES）得到Panasonic 力挺，Panasonic 社長楠見雄規表示，將和Anthropic聯手，目標是在十年內讓AI占Panasonic 營收比率提升至30%。與Anthropic合作旨在提升Panasonic產品的自然語言互動能力。

Anthropic目前為止大部分資金來自合作夥伴亞馬遜（Amazon），亞馬遜去年11月承諾向這家初創公司投資40億美元，自2023年以來投資已達到80億美元。

創投基金去年對AI新創公司投入的資金則創下新高970億美元。PictchBook周二發布數據顯示，去年美國新創企業總共募集到2,090億美元，其中將近一半流向AI公司，創下歷來最高。

多數AI公司尚未獲利，卻能順利吸納到極誇張的資金，像OpenAI便募到66億美元，馬斯克的xAI則募到120億美元。

這些誇張籌資背後也掩藏了一個事實：這些公司不斷消耗數十億美元的現金，顯然也需要更多大量資金才能維持目前的營運。就目前而言，雲端服務商似乎才是AI聊天機器人大戰的最大贏家，他們按租賃算力收取高昂的費用。