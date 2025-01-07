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黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

編譯葉亭均／綜合外電
量子運算概念股7日盤後股價暴跌，因輝達執行長黃仁勳表示，距離「非常有用的」量子電腦問世，可能還有數十年之遙。(路透)
量子運算概念股7日盤後股價暴跌，因輝達執行長黃仁勳表示，距離「非常有用的」量子電腦問世，可能還有數十年之遙。(路透)

IonQ和一票與量子運算有關的公司股價在7日盤後重挫，原因是輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，距離「非常有用的」量子電腦問世，可能還有數十年之遙。

黃仁勳在輝達投資者日會議的問答時段表示：「關於非常有用的量子電腦，如果要說像是15年，那可能會是在很早期；如果說是30年，那大概就會是晚期。如果是選擇20年，我認為我們大多數的人都會相信。」

黃仁勳的一席話，使得近期狠漲一波的量子運算題材的個股應聲下跌。IonQ和Quantum Computing在7日盤後股價一度重挫超過16%，Rigetti和D-Wave Quantum分別重挫13%、14%。

這些股票近幾個月來已經飆漲，反應外界對量子運算技術潛力的興奮感，而且在Google母公司上月揭露最新晶片「Willow」在量子運算方面有所重大突破後，更掀一波炒作熱潮。

Quantum Computing股價在截至7日止的過去12個月暴漲超過1,800%至每股17.49美元、Rigetti大漲超過1,500%至每股18.39美元、D-Wave大漲近1,000%至每股9.55美股，IonQ則上漲超過300%至49.59美元。

Alphabet在7日盤後下跌0.3%，當天收盤價格為195.49美元，此前在上月寫下2023年5月來最佳單月漲勢。

黃仁勳 輝達

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