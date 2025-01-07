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南加危險強風迫使拜登總統取消行程

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「像把錢丟出窗外」 川普承諾取消沿海石油、天然氣禁採令

記者陳熙文／華盛頓即時報導
總統當選人川普。(美聯社)
總統當選人川普。(美聯社)

總統當選人川普7日表示，他在上任後將立即取消拜登政府祭出的沿海石油、天然氣禁採令，認為該禁令像是把錢丟出窗外。

川普7日舉行記者會宣布阿聯富豪開發商薩瓦尼（Hussain Sajwani）計畫投資200億美元，在美國建立數據中心；這是國會認證川普去年勝選之後，川普首次公開舉行記者會。

除了談及投資案，川普也在會中批評拜登政府日前宣布禁止在沿岸開採石油、天然氣，禁令面積達6.25億畝。

「當我聽到消息時，我感到不可置信；我無法相信（禁令）面積之大。」川普說，他上任後將立即翻轉拜登的決定，「我們會開採、寶貝、開採（drill, baby, drill）。」

川普指出，他在上任後會降低能源支出，至非常低的程度，這將有利於降低物價。

川普形容，6.25億畝的面積之大，聽上去就像是整個大海一樣；有人給他估計，禁止開採的資源價值約為40至50兆美元，這些錢如同丟出了窗外，「這比美國債務總額還要多。」

川普抱怨說，拜登政府明明承諾會有一個平順的政權移轉，但現在一點也不平順；川普說，他上任後立刻就會取消禁令，就算未來要經過法院也在所不惜。

總統拜登日前宣布禁止在美國東、西岸、墨西哥灣東部以及阿拉斯加州「北白令海」（Northern Bering Sea）等海域開採石油、天然氣，涵蓋面積達6.25億畝，約占美國領海的20%；開發商未來將無法在這些海域取得新的租賃核准。

川普 拜登 石油

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