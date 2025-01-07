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川普新政恐妨礙Fed降息 美30年債殖利率漲至1年高點

編譯林文彬、葉亭均／綜合外電
美國30年期公債殖利率6日盤中登上2023年底以來最高。（路透）
美國30年期公債殖利率6日盤中登上2023年底以來最高。（路透）

由於美國即將上任的新政府政策不確定性可能阻礙通膨降溫，美國債市近來持續承壓。美國30年期公債殖利率6日盤中攀抵2023年11月以來最高，期限較短的公債殖利率也上揚。

美國30年期公債殖利率6日盤中上漲3個基點至4.85%，日本和德國公債殖利率也雙雙攀升，日本10年期公債殖利率6日盤中漲至1.125%，是2011年7月以來最高水準，德國10年期公債殖利率登上2個月高點；債券殖利率和價格呈反向走勢。

美國本周將標售3年、10年和30年期公債，合計規模1,190億美元，競標時間分別是6日、7日及8日，都比以往提前一天。美國9日將為前總統卡特（Jimmy Carter）舉行國葬，是公債競標時間提前的原因。

包括舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）在內，美國聯準會（Fed）數名官員上周末的發言，都加深2025年Fed對降息將抱持較謹慎態度的看法。Jefferies International首席經濟學家庫瑪爾說：「Fed去年12月會議透露鷹派訊號，加上市場對美國財政狀況感到憂心，都導致殖利率承受上行壓力。」

另據彭博經濟研究預測，雖然全球央行今年預料會進一步降息，但行事將審慎，步調可能減緩，密切觀察川普在就任美國總統後的政策動向。

彭博指出，已開發國家今年整體降息的幅度預料僅有72個基點，低於2024年的降幅。這項指標的變動反映出寬鬆貨幣政策已有進展，但對還沒完全消散的通膨壓力審慎以待，而且川普第二任政府將帶來不確定性。

在彭博聚焦的23家央行中，今年可能只有兩家升息，分別為日本和巴西央行。

Fed在去年12月再度降息1碼，但許多官員預測2025年只會再降息2碼，原因是注意力轉回通膨率回落的步調停滯，且川普的政策更添壓力。市場預期Fed基準利率從當前的4.25%-4.5%，今年底降到3.75%-4%。現在市場對3月降息1碼的看法為五五波，但預估6月前會降息1碼、70%的機率在年底前第二度降息。

殖利率 降息 央行

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