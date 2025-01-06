華爾街：美債還沒脫困 殖利率今年底前恐漲至5%

華爾街預測美債殖利率可能還會攀得更高，今年底前可能漲至5%整數關卡。(美聯社)

美國長天期公債6日遭逢沉重賣壓，殖利率 衝上多個月來高點，華爾街預測可能還會攀得更高，今年底前可能漲至5%整數關卡。

美國10年期公債殖利率6日盤中漲至4.639%的高點後，以4.616%作收，7日盤中續漲2個基點至4.618%，30年期公債殖利率7日盤中也續揚2.4個基點，報4.835%。這兩種殖利率過去一個月來都累計上漲超過40個基點。

財政部7、8日準備標售價值390億美元的10年期公債、及220億美元的30年期公債，比預測時間提前一天，因為美國債市9日將提前於當地時間下午2時收盤，以悼念日前辭世的前總統卡特。BMO美國利率策略部門主管林根說，本周前半主要偏向供應增加，印證了當前的交易主軸。

不過，光是財政部標售公債時程改變，無法單獨說明為何美債殖利率6日會大漲。這股賣壓反而主要源於總統大選後的基本面因素，尤其是候任總統川普 關稅政策的憂慮升溫。川普6日否認華郵指稱他的幕僚可能考慮限縮關稅的報導，引發通膨重燃疑慮。

除了關稅，債市也擔心川普的減稅、與小費及社會福利金免稅提案，會提高政府擴大舉債的可能性。聯邦預算問責委員會（CRFB）估算，川普的政策提案將使美國債務未來十年增加7.8兆美元。摩根大通（小摩）預期美國政府將在今年11月增加發行公債。

Academy證券公司總體策略部門主管契爾（Peter Tchir）提高他對10年期公債殖利率的近期預測至4.75%，Bianco研究公司總裁畢安可（Jim Bianco）更預測今年的10年期公債殖利率平均值為5.23%，背後假設為長期通膨率將升至3%，而且在今年底前達到這個殖利率目標的前景，「沒有人們所想的那麼低」。

此外，摩根史坦利財富管理公司首席經濟策略師詹特娜（Ellen Zentner）認為，聯準會（Fed）主席與同僚在去年12月的決策會議強烈暗示將「大力按下（降息 ）暫停鍵」，也就是今年只可能會降息1碼。

曾在歐巴馬政府擔任資深經濟學家的哈佛大學教授佛曼（Jason Furman）也認為，若勞動市場維持健全，Fed今年可能只會降息1碼，因為通膨前景、以及利率是否正處於中性的甜蜜點，仍有憂慮，若失業率開始攀升，Fed則將寬鬆貨幣政策。