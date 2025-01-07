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兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

西藏地震已知53人遇難 民眾：震到不敢進房

財經簡訊

財經新聞組／整理

拜登禁止美國沿岸油氣開發

拜登總統無限期阻止在美國超過6.25億英畝沿海水域進行海上石油天然氣開發，並警告若是只為滿足國家能源需求，「不值得冒險」進行鑽探，而且「沒有必要」。拜登這項禁令挑在川普就職2周前發布，刻意凸顯了他在保護和應對氣候變遷方面的臨去秋波。然而，與拜登為限制化石燃料開發而採取的其他行動不同，川普可能更難放鬆離岸開採，因為它是根據一項已有72年歷史的聯邦法律條款，授權總統在在不涉及石油和天然氣租賃的情況下從美國水域撤回石油和天然氣租約。

新日鐵與美鋼提告擱置禁令

美國鋼鐵公司和新日鐵公司表示，在美國總統拜登阻止這家日本公司以149億元收購這家美國鋼鐵製造商後，他們已提起兩起訴訟。一項訴訟要求法院擱置拜登的命令和美國政府小組的審查程序。美國鋼鐵公司和新日鐵表示，第二起訴訟是針對克利夫蘭克利夫斯公司、其執行官貢薩爾維斯和USW工會主席麥考爾意圖阻止該交易的「非法且合謀的行動」。

AI提高假期線上銷售額近4%

根據Salesforce報告，人工智慧(AI)驅動的聊天機器人在2024年假期期間幫助消費者購買和退貨，使美國的線上銷售額年增近4%。零售商轉向對話式客戶服務(或聊天機器人)，包括針對性促銷、產品推薦和會員方案，以影響顧客尋找流行產品和最便宜的商品。11月1日至12月31日期間，美國線上銷售額從一年前的2720億元增至2820億元，高於預測的成長2%。Salesforce分析其平台上1.6兆次頁面瀏覽量的數據表示，購物者使用AI聊天機器人服務的比例比一年前增加了42%。

美研發新技術 鋪路超EUV

美國知名的勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）正在研發一種拍瓦（千兆瓦）級的銩雷射（Thulium laser），據稱效率比目前用於半導體極紫外光（EUV）設備裡的二氧化碳雷射高上十倍，可望在多年後取代二氧化碳雷射。科技新聞網站Tom's Hardware報導，LLNL領導的專案正在評估使用所謂的「大孔徑銩（Big Aperture Thulium，BAT）」雷射技術，來強化EUV的能源效率。這個進展可望為新一代的「超EUV」光刻系統鋪路，未來生產晶片速度會更快，但耗電量卻能減少。

拜登 石油 天然氣

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