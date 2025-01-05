未來一周美股聚焦三大觀察變數

未來一周美股有三大觀察變數。（歐新社）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是聯邦公開市場委員會（FOMC）會議記錄與聯準會（Fed）官員談話，可留意各官員針對經濟、就業 、通貨膨脹、利率的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國1月密西根大學消費者信心初值、12月ISM非製造業指數、非農就業報告、Challenger 統計的裁員人數、11月職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）、工廠訂單等。

第三是美國消費電子展（CES），期間為1/7至1/10，本次主題為「連結、解決、發現、投入」（Connect. Solve. Discover. Dive in.），除了持續聚焦人工智慧（AI ）、物聯網（IoT）、元宇宙應用外，還有望看到擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）/延展實境（XR）、金融科技、數位廣告、通訊、遊戲、自動駕駛、人形機器人、太空 、智慧醫療、智慧城市與家居等各式應用，特別是在業界加速投入AI相關產品和概念下，預期將看到更多AI應用出現。

瑞士百達資產管理指出，預期川普政府的減稅和放鬆監管措施將大幅提振企業的獲利低標。不過，貿易關稅增加，移民規定也更嚴格，將大幅抵消企業獲利。整體來看，美國經濟成長速度仍高於其他成熟市場（但差距變小），美國企業獲利成長也高於其他市場，AI持續應用有利於以美國為中心的生態系。