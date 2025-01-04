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財經簡訊

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微軟斥資800億建AI資料中心

微軟計劃2025財年斥資800億元建造處理人工智慧(AI)工作負載的資料中心，超過一半的預期AI基礎設施支出將發生在美國。微軟2025財年將於6月結束。微軟在OpenAI上投資超過130億元，為這家新創公司提供雲端基礎設施，並將其整合到Windows、Teams和其他產品中。微軟2025財年第1季全球資本支出和透過融資租賃收購的資產為200億元，其中財產和設備支出為149億元，連續10月增加。

蘋果中國出貨量連跌4個月

中國資訊通信研究院公布數據指出，包括蘋果iPhone在內的外國品牌智慧型手機11月對中國的出貨量年減47.4%，連續第4個月下降；從去年同期的576.9萬支降至304萬支。在此之前的10月外國智慧型手機出貨量年減44.25%，延續了中國這個全球最大智慧型手機市場的下降趨勢。蘋果是中國最具主導地位的外國智慧型手機製造商，面臨經濟放緩和華為等國內競爭對手的競爭。

全球股票基金需求大幅萎縮

截至1月1日當周，全球股票基金的需求萎縮，原因是美國公債殖利率走高導致投資人謹慎行事，且投資人在年底交易平靜期間獲利了結。LSEG Lipper的數據顯示，投資人淨買進價值49.3億元的全球股票基金，與前周淨買入額約351億元相比，流入量大減了86%。美國10年期公債殖利率上周升至4.641%，達到5月2日以來的最高點。按地區劃分，歐洲、亞洲和美國股票基金的淨買入量分別為22.5億元、16.4億元和4.9億元，均較前周有所下降。

棒約翰今年將重返印度市場

美國披薩連鎖店棒約翰國際(Papa John's International)計劃2025年重返印度市場，比原計劃晚了一年；因通膨打擊消費者支出，許多西方品牌重新考慮了設點計畫。棒約翰於2017年退出印度，聲稱其餐廳無法滿足品牌和加盟商的期望。但隨著印度人越來越傾向選擇國際美食，競爭對手達美樂披薩(Domino's Pizza)和必勝客(Pizza Hut)變得越來越受歡迎。棒約翰發言人表示，印度「仍然是優先考慮地點」，該公司將於今年開設第一家餐廳。根據2023年制訂的計畫，該公司目標是10年內將門市規模擴大到650家。

印度 微軟 投資

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