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「股神」巴菲特寶刀未老 波克夏去年股價漲幅擊敗史坦普500

編譯黃淑玲／綜合2日電
巴菲特去年5月坐上高球車，進入波克夏2024年股東大會會場。(路透)
巴菲特去年5月坐上高球車，進入波克夏2024年股東大會會場。(路透)

「股神」巴菲特近來投資操作偏向保守，引發部分人士質疑，但他執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）2024年的股價漲幅擊敗大盤史坦普500指數，且年線漲幅為2021年以來最大。

波克夏A股去年好幾度衝破70萬美元，全年上漲25.5%至69萬920美元，為連續第九年上漲，且漲幅超越史坦普500指數的23.3%。波克夏B股去年全年上漲27.1%，也是2021年來最大漲幅。

這位「奧瑪哈先知」已因認為波克夏股價太高，而且愈來愈高，去年暫停買回庫藏股，但仍靠著強勁的投資收益、以及旗下汽車保險公司Geico的亮眼獲利，繳出營業利益穩健的漂亮成績單，進而支撐股價上漲。

波克夏去年前三季的利息和其他收益達到80億美元，遠高於一年前的42億美元，一大因素是截至去年9月底所累積的現金達到3250億美元，比2023年的1680億美元多出將近一倍，因為利率上揚而提高了現金報酬率。

巴菲特去年靠大量減碼蘋果（Apple）和美國銀行（BofA）這兩大持股公司的股票，積累龐大現金。他去年大多處於賣股模式，截至去年9月底，共賣掉價值1330億美元的股票。

波克夏保險事業的「皇冠寶石」Geico，去年營運出色，前三季核保獲利為57億美元，是2023年同期23億美元的兩倍多。幫忙抵銷其他保險事業的虧損。

雖然波克夏股價去年漲贏史坦普500指數，但巴菲特2023年便淡化波克夏表現勝過大盤的預期，原因是波克夏規模龐大，很難靠投資推升表現。他認為波克夏的表現應該能「略優於」美國企業的平均，但要更好不太可能。

不過，波克夏的長期表現依然所向披靡。從巴菲特1960年代當家以來，旗下事業橫跨40個產業與60家公司的波克夏股價年均報酬率，是史坦普500指數的兩倍。

波克夏 史坦普500 巴菲特

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