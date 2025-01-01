美股最錢線／「聖誕行情」連2年下跌 今年走勢堪慮

聖誕老人在2024年讓投資 人望穿秋水，美股 在這段一年中通常上漲的期間表現不佳。

「聖誕行情」指的是美股通常會在12月最後5個交易日和新一年的前2個交易日上漲。根據《道瓊 市場》數據，自1950年以來，史坦普500指數在此期間平均上漲1.3%，而且近80%的時間都是上漲的。

但2024年讓投資人連續第二年感到失望。《道瓊》數據顯示，截至去年12月31日收盤，史指自「聖誕行情」展開以來已下跌逾1.5%；創下2015年底和2016年初以來同期最差表現。

從歷史上看，美股連續兩年在這段期間下跌是相當罕見的，將是2014-2015年和2015-2016年以來首見。在此之前，根據《道瓊市場》的數據，這種情況只發生在1950年。

「聖誕行情」的疲軟開局，加上一些其他事態發展，促使一些分析師警告，美股今年1月可能會繼續掙扎。

疲軟並不僅限於史指，那斯達克指數情況更加嚴峻。以科技股為主的那指預計將連續第4年「聖誕行情」下跌，這將是史上最長的連續下跌。

不過，史指和那指仍在2024年保有巨大升幅。FactSet數據顯示，就連道瓊工業指數也達成13%的可觀年度漲幅。

同時，BTIG技術策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)指出，在2024年推動市場走高的動量交易最近顯示出逆轉的跡象，這可能會在未來幾周帶來麻煩。

他表示，截至去年12月27日，只有58%的史指成分股交易價格高於200日移動均線，這是全年最低的數字；結束連續265個交易日超過60%的紀錄，也是2021年底以來最長的一次。

去年12月是今年史指繼4月之後的第二個下跌的月份。除了8月的短暫恐慌導致芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)飆升至4年高點，2024年美股市場一直非常穩定。（財經新聞組）