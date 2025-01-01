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中國需求疲軟、全球供應增 專家估今年油價跌3%每桶約70美元

財經新聞組／綜合報導

《路透》調查顯示，由於中國需求疲軟和全球供應增加，將為OPEC+主導的提振市場努力蒙上陰影，2025年油價可能會限制在每桶70元附近。

對31位經濟學家和分析師的調查預測，2025年布蘭特原油平均價格為每桶74.33元，低於11月預測的每桶74.53元，這是連續第8次下修。

2024年全球指標布蘭特原油均價約為每桶80元，由於最大進口國中國的需求疲軟，預計2025年將下跌3%。

預計2025年美國原油平均價格為每桶70.86元，而上個月的預期為每桶70.69元。

大多數受訪者預計2025年石油市場將出現盈餘，摩根大通分析師預測供應將超過需求，達到每天120萬桶(bpd)。

生產全球約一半石油的OPEC+在12月會議上將石油增產的開始時間延後3個月直至2025年4月，並將全面減產的解除時間延長了一年，直至2026年底。

數據和分析公司Kpler資深分析師格朗伯格(Florian Grunberger)表示：「這是由於預期2025年非OPEC+供應成長將超過需求成長。這使得OPEC+增產的空間有限。預計減產解除將進一步順延到2025年第4季。」

調查顯示，2025年全球石油需求預計將增加40萬桶至每天130萬桶。相較之下，OPEC 2025年的成長預期為145萬桶。

隨著川普將於2025年1月重返白宮，市場也準備迎接重大政策轉變，包括關稅、放鬆管制和稅收修正案。

匯豐銀行歐洲石油和天然氣研究主管福斯蒂爾表示：「總的來說，我們認為，就油價和美國國內石油和天然氣產業的影響而言，美國政治並不像許多人認為的那麼重要。」

不過，一些分析師指出，川普政府對伊朗石油出口實施強化制裁可能會在短期內為油價提供支撐。

石油 油價 川普

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