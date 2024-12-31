南韓 全面檢查機型 波音 大跌

在南韓下令對其國內航空公司營運的所有B737-800飛機進行檢查後，波音股價下跌近5%。該機型是周末濟州航空發生致命空難的機型。代總統崔相木指示運輸部對南韓所有航空公司營運系統進行緊急安全檢查；國土交通部(MOLIT)官員表示，將對B737-800進行「全面的特別檢查」。墜機事件的具體原因尚不確定，29日發生空難飛機上181人中有179人死亡。這架飛機在起落架沒有放下的情況下降落在韓國務安國際機場，滑出跑道並撞到圍牆然後起火。在30的簡報中，MOLIT表示，在機場塔塔發布鳥類活動警告幾分鐘後，飛機機師提到了「鳥擊」。MOLIT航空安全政策主管Yu Kyung-soo表示，機師還通知控制塔「重飛」，並宣布「求救」。

可可期貨暴跌 本周重拾升勢

可可期貨在上周紐約暴跌超過15%、創下10月以來最大單周跌幅後，本周重新上揚，因為供應擔憂繼續推動該商品大幅波動。倫敦和紐約的價格30日均上漲約4%，隨後有所回落。全球大部分產量集中在西非，對農作物的擔憂推動了市場的發展，使可可成為今年最熱門的商品之一。雖然一些市場參與者在創紀錄的高價背景下獲利了結，但其他人擔心，隨著交易所認證的庫存繼續減少至近20年低點，再次歉收意味著供應更加緊張。

MicroStrategy連8周買比特幣

MicroStrategy Inc.買進2.09億元的比特幣，這是這家網路時代軟體製造商轉型為原始加密貨幣的槓桿代理後，連續第8周購買比特幣。根據30日向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示，12月23日至29日期間，MicroStrategy以約9萬7837元的平均價格買進2138個比特幣。比特幣價格已從12月初超過10萬元的高點回落，但MicroStrategy仍減少了每周購買量。這家比特幣財務公司的目標是在未來3年內透過市場股票銷售和可轉債發行籌集420億元資金，購買更多加密貨幣。該公司在兩個月內已超過其股本目標的三分之二，預計提前完成其資本目標。聯合創始人兼董事長塞勒(Michael Saylor)一直專注於增加比特幣持有量。這項策略使該公司市值超過800億元，並助其上周被納入那斯達克100指數。