谷歌頻遭打壓仍具科技魔力 母公司Alphabet股價月漲14%

在全面反托拉斯執法和人工智慧(AI )領域激烈競爭的重重壓力下，谷歌 母公司Alphabet在12月迎來復甦，沒有其他大型科技平台漲幅比得上它。股價本月上漲14%，超過特斯拉以外其他「七巨頭」。

從量子運算的突破到機器人計程車市場主要競爭對手的消失，一系列連續的催化劑在2024年最後幾周提振了股價。將今年表現定義為重新發現而不只是轉型。

Allspring Global Investments資深投資 組合經理人史密斯(Michael Smith)表示：「股市總是獎勵神秘感和無限的機會，而Alphabet就是有其魔力，最近的新聞提醒了人們這一點。」

谷歌的年終漲勢也凸顯出人們對該公司的看法正在改變。今年稍早，谷歌仍被視為在新興AI工具市場中苦苦追趕微軟和OpenAI；但如今它已能並駕齊驅。

谷歌的AI Overviews是該公司最大眾化的AI產品，代表對其核心搜尋產品的徹底改革。即使對該公司在不影響其成熟商業模式的情況下如何透過AI搜尋實現獲利仍存在疑問。

Gabelli Funds投資組合經理人霍華德(Hanna Howard)表示，OpenAI在生成式AI領域可能仍具有先發優勢。但要長期保持這種優勢具有挑戰性，因為像谷歌這樣規模龐大、資本雄厚的企業會投入大量資金來開發自有的AI能力。

通用汽車終止其Cruise機器人計程車業務後，谷歌發表了Gemini 2.0大語言模型，提供了進一步的升級，這對谷歌的姊妹公司Waymo來說是一個福音。

但推動該股走高的不僅是AI的熱情。本月谷歌推出最新的量子晶片，能在5分鐘內執行現有超級電腦需要10億年才能解決的基本運算。雖該技術的商業應用還有很長的路要走，但這代表Alphabet仍然處於技術創新的領先地位，這對股票信心至關重要。