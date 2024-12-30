主動型股票基金失寵 投資人轉向這兩類投資商品

投資人現在投資基金，不愛主動型股票基金，偏好被動基金和ETF。 (路透)

主動管理的股票基金今年失寵，流失創紀錄的4,500億美元資金，因為這類基金不僅比較貴，表現還不如大盤。投資 人一年來持續加速轉向被動型基金和ETF，這樣的偏好正在重塑資產管理市場。

根據EPFR的資料，積極挑選股票投資的主動型共同基金，去年流出資金4,130億美元時，就破了紀錄，今年又再改寫新高。可見曾經稱霸市場的主動型共同基金所擁有的資金，如何被ETF和追蹤指數等被動基金挖空。

近年傳統的選股主動投資類型基金，表現不如大型科技股推升的美股 大盤指數，愈來愈難為自己收取較高管理費用辯解。

主動型基金一直較受資深投資人青睞，現在這群年長投資人贖回基金，而年輕一輩的投資人轉向費用較低的被動型基金。晨星（Morningstar）資深研究分析師薩班說，為退休而投資的人，在某個時間點就必須贖回，「主動型基金的投資人基礎老化，新資金則是非常會是流向指數ETF，而非主動型共同基金」。

資產管理市場中，擁有較多主動型基金的業者，像是美國的富蘭克林資源控股公司（Franklin Resources）、普徠仕集團（T. Rowe Price）、施羅德（Schroders），以及英國的安本集團（Abrdn），這些公司的股價表現都遠遠落後於貝萊德（BlackRock）。全球最大資產管理公司貝萊德，有很大的ETF與指數基金事業。

以主動型基金為大宗的投資管理公司也輸給黑石、KKR、阿波羅這些投資於未上市資產的公司，而且輸得更多。

晨星的資料顯示，扣除管理費用之後，美國大型資產管理公司旗下的主動型基金，過去一年的報酬率平均為20%，過去五年則是平均每年13%。而被動型基金的報酬率則分別是23%、14%。

投資人一年必須支出的管理費率，主動型基金是0.45個百分點，追蹤指數的被動基金是0.05個百分點。也就是主動型基金的費用是被動型的九倍。

相較於失寵的主動型基金，投資人的新歡是在交易所掛牌的ETF。ETF在美國有稅負優點，同時對許多投資人而言，更具彈性。調研機構ETFGI的資料指出，今年投入ETF的資金高達1.7兆美元，使得這個市場的總資產增加30%至15兆美元。

普徠仕、富達（Fidelity）、Capital等傳統的共同基金公司，已經試著將旗下部分主動型基金，重新包裝為ETF，取得了一些成績。