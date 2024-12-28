美股最錢線／放空3支大型半導體股 愈來愈多

隨著2024年半導體股大幅上揚，越來越多投資 人開始押注輝達 (Nvidia)、博通和邁威爾科技即將轉跌。

受惠於2024年生成式性人工智慧(AI)技術的爆炸性成長，相關公司股價大幅上漲。多支半導體股大幅跑贏大盤。輝達飆升182%，博通上漲119%，邁威爾科技上漲92%。同期史坦普500 指數上漲27%。

然而，隨著年底臨近，越來越多投資人開始放空這3支大型半導體股。截至12月中旬，這些公司被做空的股票數量明顯增加。放空是指借入股票並以當前市場價格賣出，預期在未來以更低的價格買回股票後再歸還給借出者。

根據《道瓊市場數據》，輝達的空頭部位在12月中旬較11月底增加了5.9%，達到8月16日以來最高水平。邁威爾科技的空頭部位在12月中旬激增25%，也創下8月以來的最高水平；而博通的空頭部位增加了3.3%，是2023年11月以來的最高水平。

這些表現突出的股票空頭部位上升的原因有幾個：首先，這些股票的估值普遍偏高，輝達的本益比為32.8倍，博通為36.7倍，而邁威爾科技更達到驚人的43.9倍。這些公司將在2月公布財報，市場對它們的期望極高。如果表現不如預期，股價可能會大幅回落。

不確定的地緣政治環境也可能讓一些投資人感到擔憂。與中國的競爭愈加激烈，出口管制政策的不確定性可能會影響市場情緒。

無論空頭部位增加的原因是什麼，目前還沒有定論。事實上，大多數分析師仍然看好這3支股票。FactSet調查顯示，絕大多數分析師對它們的評級都是「買進」。

Raymond James分析師帕裘瑞(Srini Pajjuri)將邁威爾科技的目標價從120元調升至130元，並重申對該股「跑贏大盤」評級。他在研究報告中表示，該公司可能在未來3到4年內實現25%的年收入成長。（財經新聞組）