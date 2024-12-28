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美航空股今年上漲60% 創10年來最佳 聯合航空飆漲144%

財經新聞組／綜合報導

創新高的旅遊業推動今年航空股表現飆升，持續獲利能力的前景預示著2025年的樂觀前景。

史坦普超級綜合航空指數在2024年上漲60%，相較於史坦普500指數27%的漲幅，這是航空業自2014年以來表現最好的一年，也是該指數最新一次以如此大的幅度跑贏大盤。其中表現最好聯合航空今年上漲144%，成為史指漲幅第4大個股。

旅遊熱潮是航空股從年中低迷反彈的原因之一；另一個原因是運力成長有限，部分源自航空公司正在削減無利可圖的航線。巴克萊銀行預計2025年美國航空業的座位成長率將低於3%，低於疫情前的長期趨勢。

以歐格倫斯基(Brandon Oglenski)為首的巴克萊分析師表示，投資人也認為航空股的交易價格偏低。他看好聯合航空和達美航空等傳統航空公司，因為它們提供優質旅遊服務並具有國際影響力，也看好阿拉斯加航空和邊境航空(Frontier Group Holdings Inc.)，因為它們的優質服務和國際知名度。

樂觀的前景已經開始在財報中顯現。捷藍航空、西南航空和美國航空都調升了第4季的獲利預期，反映出假期旅遊的強勁需求、機票價格上漲和燃油價格下降。達美航空將於1月10日公布本季財報。

人們也樂觀地認為，總統當選人川普領導下的監管背景將支持該集團。產業主管認為，川普放鬆管制和降低稅收的承諾可能會進一步提振需求，並且比拜登總統政府對合併更加友好。拜登在主動退款等問題上向航空公司施壓，並阻止了捷藍航空和精神航空公司之間的合作。

德意志銀行預測，該行業的貧富差距將會很大，預計達美航空、美國航空和聯合航空將占有2025年營運利潤和稅前利潤的約90%。顯而易見的是，該行業在2024年的最後幾個月經歷了巨大的轉變，並且仍有一些不足需要彌補。

達美航空 聯合航空 拜登

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