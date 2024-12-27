美股最錢線／超越特斯拉 Nvidia成散戶最愛

人工智慧(AI)晶片龍頭輝達 (Nvidia)超越特斯拉 ，成為2024年散戶淨買入量最大的股票。

研究機構Vanda Research數據顯示，截至2024年12月17日，散戶投資 人淨買入輝達股票的金額達298億元，成為今年散戶資金流入最多的公司。這筆金額幾乎是排在第二位的SPDR史坦普500指數基金的2倍；而去年散戶淨買入量最大股票的特斯拉以147億元排在第三位。

Vanda資深副總裁伊阿齊尼(Marco Iachini)表示：「從某種角度來看，輝達是唯一一支能夠搶下特斯拉風頭的股票，因為它的股價漲幅驚人。其股價表現已經說明了一切。」

截至12月24日，輝達2024年的漲幅已超過183%，市值增加逾2.2兆元，總市值達3.43兆元。

Vanda數據顯示，與3年前相比，輝達的散戶資金淨流入水準在2024年增加了885%。今年以來，輝達在典型小散戶持股中的比重快速提升，從年初時的5.5%升至年底時的10%，成為僅次於特斯拉的散戶第二大持股。

伊阿齊尼表示，今年輝達每次發布財報的時間點前後，其股票的資金流入量往往會激增。8月初，輝達股價在大盤拋售期間出現下跌，散戶投資人則在此期間進行了大量買入。

投資銀行DA Davidson技術研究主管洛利亞(Gil Luria)表示：「從散戶投資人迅速成為股權重要組成部分的這點來看，輝達確實表現得非常突出，其升勢令人矚目。」

不過，他認為，雖然輝達的營收水準持續超過華爾街預期，其超出幅度還不足以維持股價的快速上漲，輝達股價已經達到「更加平衡且合理」的水平。

目前看來，輝達仍是AI熱潮的最大受益者。但值得注意的是，其股價也面臨一些不確定性。華爾街分析師預計，公司未來幾季的營收年增率將會放緩，到2025年下半年，成長率將降至45%左右。（財經新聞組）