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AI推升股價 蘋果市值有望攻上4兆美元寫歷史

財經新聞組／綜合報導
蘋果的人工智慧策略後發先至，將推升市值超越4兆元。（路透）
蘋果的人工智慧策略後發先至，將推升市值超越4兆元。（路透）

蘋果市值即將達到歷史性的4兆元，投資人對該公司期待已久的人工智慧(AI)增強功能以重振低迷的iPhone銷售所取得的進展歡呼雀躍。

該公司在實現這個里程碑式的競爭中領先輝達(Nvidia)和微軟，這要歸功於11月初以來股價上漲約16%，市值增加約5000億元。

美信集團(Maxim Group)分析師福堤(Tom Forte)表示，蘋果股價的最新上漲反映了「投資人對AI的熱情，以及對AI將帶來iPhone升級超級周期的預期」。他給予蘋果「持有」評級。

截至最新收盤，蘋果市值約為3.86兆元，高過德國和瑞士股市的市值總和。

但近年來，該公司因制訂AI策略緩慢而受到批評，而微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms卻領先一步，主導了這項新興技術。

AI最大受益者輝達的股價在過去兩年飆升超過800%，而同期蘋果股價幾乎翻了一倍。

蘋果在6月公布了在其應用程式套件中整合生成式AI技術的計劃後，於12月初開始將OpenAI的ChatGPT整合到其裝置中。

該公司預計第1財季整體收入將成長「低至中個位數」，這個對假期購物季的溫和成長預測引發人們對iPhone 16系列趨勢的質疑。

然而，LSEG數據顯示，分析師預計iPhone營收將在2025年反彈。

摩根史坦利分析師伍德林(Erik Woodring)表示：「雖然近期iPhone需求仍然疲軟，但這是蘋果智慧功能和地理限制的結果，隨著兩者的擴大，將有助於推動iPhone需求的改善 。」他重申蘋果是該券商2025年的「首選」。

LSEG數據顯示，近期股價飆升已將蘋果的本益比推至近3年來的高點33.5；而微軟的本益比為31.3，輝達的本益比為31.7。

50 Park Investments執行長沙爾汗(Adam Sarhan)表示：「蘋果市值接近4兆元，證明了其在科技領域的持久主導地位。這個里程碑將鞏固蘋果作為市場領導者和創新者的地位。」

AI iPhone 輝達

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