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美液化天然氣出口需求8年來首降 業界估僅暫時現象

財經新聞組／綜合報導
今年美國LNG出口量將出現8年來首度下滑。（路透）
今年美國LNG出口量將出現8年來首度下滑。（路透）

自8年前美國開放本土48州出口液化天然氣(LNG)以來，今年對美國天然氣需求將首次下降。

美國是全球最大LNG出口國，也是俄羅斯入侵烏克蘭後歐洲的主要天然氣供應國。由於美國2024年產量成長預期尚未實現，歐洲天然氣價格仍保持相對較高水平，而且由於冬季寒冷導致庫存耗盡，歐洲大陸正準備迎接新的天然氣價格衝擊。

天然氣鑽探商從LNG出口的強勁需求中獲利，特別是因為對俄羅斯天然氣的制裁增加了歐洲對美國LNG的需求。生產商已將部分產量與全球LNG價格掛鉤，因此流向LNG出口工廠的天然氣流量放緩，意味著它們增產的動力減弱。

LSEG數據顯示，今年至今LNG停工和新廠建設延遲已經減少了需求。數據顯示，距離2024年僅剩11天之際，流向美國8家大型LNG出口廠的天然氣量從2023年的平均每天13.1 bcfd(10億立方英尺)降至平均每天13.0 bcfd。

1 bcfd的天然氣可供應約500萬個美國家庭的每天供應。

但業界預計今年的下降只是暫時現象，美國LNG產能預計在未來4年內將增加一倍以上。投產的新廠應將產能從現在的約13.8 bcfd提高到明年的17.8 bcfd、2026年至20.3 bcfd、2027年達22 bcfd和2028年的24.2 bcfd。

今年LNG原料需求下降的最大因素是美國第二大液化天然氣生產商自由港液化天然氣公司(Freeport LNG) 2.1 bcfd工廠的多次停工。2024年除10月外，該工廠的3條LNG生產線至少有一條每月都會關閉，其中一些停工持續數周。

雖然LNG原料氣供應下降，但由於效率提高，今年美國LNG出口預計將較2023年小幅增加。

根據美國能源資訊管理署(EIA)最新的短期報告，LNG出口量在2023年躍升12%，並且在2018-2022年間平均每年成長43%後，預計2024年將成長1%。

明年新生產線投產後，成長將恢復更快。根據EIA的數據，2025年增幅可能會達到約14%，估計為13.7 bcfd。

天然氣 俄羅斯 烏克蘭

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