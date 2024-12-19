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開發相容輝達GDS系統技術 這家公司股價1天飆漲150%

編譯劉忠勇／即時報導
Quantum的Myriad全快閃檔案系統。（取材自Quantum官網）
Quantum的Myriad全快閃檔案系統。（取材自Quantum官網）

Quantum公司周三宣布開發支援輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）系統的新技術，股價一口氣飆漲153%，收在兩年來最高。

由於波動過大，Quantum（QMCO）周三幾度暫停交易，漲幅一度超過170%，終場收在60.02美元。今年下來，Quantum股價已大漲777%。

這家公司位於加州聖荷西市，專注於提供AI端到端的資料管理解決方案。Quantum周三表示，正在為旗下的Myriad全快閃檔案系統開發一款平行檔案系統用戶端，相容輝達的GPUDirect Storage（GDS）系統。

Quantum表示，這款全新的平行用戶端設計將為構建AI和機器學習基礎設施提供創新的方法，讓客戶能視需求很高新增圖形處理器（GPU）節點至Myriad叢集，以因應不斷變化的作業和規劃需求。

Quantum開發長 Jeff Mulder說：「與傳統的平行檔案系統用戶端不同的是，Myriad的用戶端可以自行執行詮釋資料（metadata）、濃縮資料並保護資料的作業。這種方法減少了常見的瓶頸問題，讓客戶能充分發揮GPU投資效益，並讓效能隨著進入Myriad系統的平行用戶端的次數而擴展。」

AI 輝達 加州

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