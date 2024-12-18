Fed 決策／官員做了什麼嚇到市場 五要點一次看

鮑爾表示，Fed將在通膨續有進展時降息。他不願為2025年的降息提出更明確的路線，強調將取決於經濟的發展情況。（美聯社）

聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策以及聯準會（Fed）主席鮑爾 周三記者會重點摘錄以下：

1. 聯準會如預期降息 1碼

Fed宣布降息0.25個百分點，使今年的降息幅度達到100個基點。鮑爾表示，這完成了Fed政策的重新校準，未來將更趨謹慎。令人意外的是，今年剛加入聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）投下了反對票，她主張維持利率不變，這是自2022年以來首度有地區總裁提出異議，可見隨著通膨降溫進展不如預期，委員會內部意見更加分歧。

2. FOMC對未來降息步調的預測是最大意外

經濟學家已預料明年會減慢降息步調，Fed官員的預測更出乎意料，僅預期2025年有兩次降息（大多數人預期為三次）。此外，Fed如今預測通膨要到2027年才能回到2%的目標（原本的預測為2026年）。

3. 鮑爾說明年降息視通膨進展而定

鮑爾表示，Fed將在通膨續有進展時降息。他不願為2025年的降息提出更明確的路線，強調將取決於經濟的發展情況。

4. 川普上台的確改變了官員的預測

鮑爾提到，有些Fed官員已將可能的新政策納入他們的預測中，但具體政策內容和對經濟的影響仍極不確定。另一個可能導致利率保持高於原先預期的是中性利率最近上升。Fed官員再次調高對中性利率的估計。

5. 市場反應不佳，美股債大跌

股市出現今年1月來Fed決策日當天最糟的表現。道瓊工業指數大跌逾1,000點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數跌幅各達3%和3.6%。美國2年期公債殖利率 上升11個基點，達到4.35%，10年期公債殖利率上升10個基點至4.5%；美元指數（DXY）大漲1.1%至108.131。