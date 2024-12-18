屁幣當道、槓桿型ETF盛行 美投機泡沫現況如1999年再現

川普勝選以來風險性資產漲翻天，最令人咋舌的是比特幣衝上10萬美元。（歐新社）

川普 勝選以來風險性資產漲翻天，紛紛跨越整數里程碑，教人不注意也難，例如上周那斯達克綜合指數漲破2萬點，比特幣也衝上10萬美元。但在牛氣沖天氛圍下，一位對資產泡沫素有研究的華爾街老手警告，已嗅到市況盛極將轉衰的味道。

報復式投機熱潮狂湧 恐不堪川普2.0現實檢驗

道瓊社報導，投資 刊物Financial Insyghts主筆暨威廉與瑪麗學院兼任經濟學教授艾華特形容，目前市場舉目可見「巨大的報復式交易」，投資人宛如獲判無罪開釋的被告，在被證明沒犯錯後放膽進場大買特買。他指出，所謂「動物本能並非突如其來，而是在選舉過後大肆解放」，川普重返白宮帶來的減稅和鬆綁監管利多題材炒熱資產行情，最明顯的莫過於加密幣。

艾華特說，從11月5日美國選舉日到明年1月20日川普就職，這段期間給投資人的想像空間極大，「簡直就像一群運動簽賭者賽前聚在一起熱烈討論，幻想比賽結果會是如何似的，所以毫無節制」。

而且，這群市場賭客既已覺得自己的觀點證明無誤，就更駁斥任何質疑其樂觀看法的論點。艾華特說，川普2.0政策不論是調降稅率或放鬆監管，是否真的落實都還是變數，但現在投資人「想像每個扳機不僅都會觸動，還會同時按下，而且按得極其用力」。問題是，此刻的市場價格已經完全反映那些潛在利多。

拿電動車作比方，展示新車的原型和圖片輕而易舉，比實際打造電動車容易多了；更何況即使電動車順利出廠，倘若在市場上滯銷呢？他形容，現在的市況位於「尚未認清現實」的階段。

市場漲到頂時「抽象」資產當道 落底時改抱實體資產

艾華特經歷過2008年至2009年那波金融危機，此後便熱中研究投資人信心對市場行情的影響。1980年代時，他協助建立摩根大通的資產擔保證券（MBS）事業，所以很熟悉資產證券化運作方式。問題來了，2008年金融海嘯 是怎麼爆發的？市場又為什麼在2009年3月觸底？

艾華特說：「信心高亢時，投資人擁抱抽象概念；信心跌落谷底時，就注重就近俯拾可得的有形之物，這正是為什麼我們把現鈔塞在床墊下。久而久之，我們就觀察到這些清楚、一貫的行為模式。」

金融海嘯時的CDOs vs.今日的槓桿型ETF

這種抽象概念有個惡名昭彰的往例：雙層擔保債務憑證（CDO squared）產品，是美國次級貸款泡沫的產物，也是釀成後來金融海嘯災難的要素。擔保債務憑證（CDOs）把房貸切割成許多部分，風險層層遞增；而雙層擔保債務憑證產品則是把別的CDOs包裹起來，箇中潛藏的風險就更隱晦不明了。結果：這些金融產品價格崩跌，掀起金融海嘯。

據艾華特觀察，如今這種抽象概念產品盛況再起，迎合群眾貪得無饜需求的金融產品如雨後春筍冒出，明顯實例就是愈來愈專門的ETF問世，有的運用槓桿，有的把股票結合起來，不是為了分散投資、降低風險，而是為了提高風險及潛在報酬。

艾華特說：「屢見不鮮的是，市場行情登峰造極時，華爾街總是像情境喜劇『我愛露西』裡的那種糖果旋轉台，把盡可能多的各式產品擺上迴轉輸送帶讓顧客嚐到飽。我今天看到的是，形形色色塞得鼓脹的火雞包鴨雞紛紛上桌。」

當前投機泡沫近似1999年

另一例是：「迷因加密幣」（meme cryptocoins）層出不窮。這種毫無價值可言的加密幣有個公認的粗鄙稱呼叫「屎幣」（shitcoin）。最新例子是「屁幣」（fartcoin）。這些迷因幣不僅存在，市值還飆高，根據艾華特轉推投資研究機構Hedgeye的資料，屁幣總市值截至上周四為止已達到5.6484億美元，高於38%的美國上市公司市值。

美國人現在交易股票不只想賺錢，還要取樂，與此同時，年輕人熱中投機迷因股和運動博彩。難怪線上券商Robinhood Markets執行長特內夫考慮把營運觸角伸向運動博彩市場。

這場狂歡派對還在進行，現在該繼續跳舞嗎？就像花旗集團前執行長普林斯2007年中（金融危機成形的前一刻）所宣稱的那般？艾華特認為，有別於金融海嘯或達康泡沫爆破，此刻比較像是一場「狂野喧鬧」，近似於1999年--那斯達克2000年漲到頂的前夕。

艾華特表示，他已小幅放空比特幣以及景順QQQ ETF--這檔ETF追蹤那斯達克100非金融股且聚焦巨型科技股；他同時持有做多玉米和天然氣價格的部位。這種策略就是做多「有形實體」資產，並放空市場做頭時傾巢而出的「高度抽象」產品。

現在市場行情節節高漲，就連「屁幣」也是香的，但小心洩氣過程可能靜悄悄，卻會臭死人。