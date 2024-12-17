我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

安謀執行長法庭作證 淡化自製晶片雄心

編譯黃淑玲／綜合17日電
安謀（Arm）與高通（Qualcomm）的晶片授權訴訟，16日開始審理。(路透)
安謀（Arm）與高通（Qualcomm）的晶片授權訴訟，16日開始審理。(路透)

晶片設計大廠安謀控告高通侵害智慧財產權的官司，周一（16日）開庭審理。安謀執行長哈斯在庭上作證時，淡化安謀想要自製晶片的雄心，強調安謀沒有製造晶片，也從未涉足製造事業。但他身為執行長，一直都要為公司考量多種可能的發展策略。

安謀（Arm）與高通（Qualcomm）的專利戰開打，預期審理時間約一周。官司起因是，高通在2021年以14億美元收購新創公司Nuvia，Nuvia與安謀簽有晶片架構授權合約。高通買下Nuvia後，取用Nuvia技術，安謀主張，高通須先取得安謀同意，才能使用Nuvia含有安謀授權的技術。高通則是認定與安謀的授權協議足夠涵蓋到Nuvia技術使用。

周一法庭交叉詰問時，高通律師團試圖將這件官司描繪成安謀對抗原本是客戶卻漸漸被視為敵人的高通。高通律師提出一份哈斯（Rene Haas）準備呈報董事會的文件，其中條列一個策略是安謀要開始設計自己的晶片。然而，安謀一旦自研晶片，就等於跟高通和其他顧客敵對。

哈斯對該文件表示不足為證，他對八人組成的陪審團說，做為執行長總需考慮多個可能策略，「那就是對於未來，全部我所能想到的」。

高通的律師還質問哈斯，說安謀曾經發函給三星電子等幾十家高通的客戶，警告這些客戶，高通與安謀的法律紛爭，結果可能要消滅Nuvia技術，這是要破壞高通的市場需求。高通律師表示，這樣的信件「誤導」，且令許多晶片業內部人士疑惑安謀的消滅意圖，會否打斷高通為個人電腦業供應晶片的能力。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）預料本周稍後也將出庭作證。

高通 安謀 晶片

上一則

史上最大 美能源部提供福特電池合資企業96.3億貸款

下一則

中國養老機構近5年逾7成倒閉 2大原因讓入住率低

延伸閱讀

KOTRA：韓中台晶片出口同質性高 韓企競爭加劇

KOTRA：韓中台晶片出口同質性高 韓企競爭加劇
俄自製晶片計畫受創 軍用半導體大廠破產

俄自製晶片計畫受創 軍用半導體大廠破產
CNBC：軟銀將在未來四年對美國投資1000億美元

CNBC：軟銀將在未來四年對美國投資1000億美元
「保護費」到「偷走我們的晶片」…川普2.0 台灣更安全？更危險？

「保護費」到「偷走我們的晶片」…川普2.0 台灣更安全？更危險？

熱門新聞

巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

2024-12-13 20:29
美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率13日躍上4.4%。（路透）

Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

2024-12-14 07:20
輝達今年來飆漲近175%，是道瓊工業指數成分股中唯一表現比沃爾瑪好的公司，但輝達11月初才剛被納入道瓊成分股，所以沃爾瑪確實可以被認為是2024年最佳道瓊成分股。歐新社

今年最佳道瓊成分股不是Nvidia 而是這家公司

2024-12-11 10:21
美股示意圖。（歐新社）

未來一周美股3大觀察變數 美股長線表現可期

2024-12-15 05:03
摩根史坦利的分析師認為，是時候該賣出美元了。(路透)

摩根史坦利：是時候該賣出美元了 轉進這兩種貨幣

2024-12-10 02:40

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸