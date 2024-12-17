安謀執行長法庭作證 淡化自製晶片雄心

安謀（Arm）與高通（Qualcomm）的晶片授權訴訟，16日開始審理。(路透)

晶片 設計大廠安謀 控告高通 侵害智慧財產權的官司，周一（16日）開庭審理。安謀執行長哈斯在庭上作證時，淡化安謀想要自製晶片的雄心，強調安謀沒有製造晶片，也從未涉足製造事業。但他身為執行長，一直都要為公司考量多種可能的發展策略。

安謀（Arm）與高通（Qualcomm）的專利戰開打，預期審理時間約一周。官司起因是，高通在2021年以14億美元收購新創公司Nuvia，Nuvia與安謀簽有晶片架構授權合約。高通買下Nuvia後，取用Nuvia技術，安謀主張，高通須先取得安謀同意，才能使用Nuvia含有安謀授權的技術。高通則是認定與安謀的授權協議足夠涵蓋到Nuvia技術使用。

周一法庭交叉詰問時，高通律師團試圖將這件官司描繪成安謀對抗原本是客戶卻漸漸被視為敵人的高通。高通律師提出一份哈斯（Rene Haas）準備呈報董事會的文件，其中條列一個策略是安謀要開始設計自己的晶片。然而，安謀一旦自研晶片，就等於跟高通和其他顧客敵對。

哈斯對該文件表示不足為證，他對八人組成的陪審團說，做為執行長總需考慮多個可能策略，「那就是對於未來，全部我所能想到的」。

高通的律師還質問哈斯，說安謀曾經發函給三星電子等幾十家高通的客戶，警告這些客戶，高通與安謀的法律紛爭，結果可能要消滅Nuvia技術，這是要破壞高通的市場需求。高通律師表示，這樣的信件「誤導」，且令許多晶片業內部人士疑惑安謀的消滅意圖，會否打斷高通為個人電腦業供應晶片的能力。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）預料本周稍後也將出庭作證。