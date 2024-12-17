史上最大 美能源部提供福特電池合資企業96.3億貸款

美國能源部最終確定向福特汽車和南韓電池製造商SK On的合資企業提供96.3億元貸款 ，以資助在田納西州 和肯塔基州 建設3個新電池製造廠。

合資企業BlueOval SK的低成本政府貸款是政府先進技術車輛製造貸款計劃史上最大的1筆。SK On是能源集團SK Innovation的電池部門。

最終獎勵是拜登政府在總統當選人川普下個月就職之前，為提高電動車產量而採取的一系列行動之一。

該金額高於2023年6月宣布的BlueOval項目92億元的有條件承諾。川普和他的顧問一直對拜登政府刺激電動車生產的努力持批評態度。

美國能源部貸款計劃辦公室負責人沙阿表示：「該計劃對於讓人們選擇美國至關重要。」「當面對來自中國的競爭時，我們很清楚它們很長1段時間以來利用低成本債務來推進大量的製造能力，這些能力已經掏空了肯塔基州、田納西州的許多社區，以及全國其他州。」

該合資企業正在肯塔基州和田納西州建造電池製造設施，每年將使美國電池產量超過120吉瓦時。

BlueOval SK表示，至今已投資超過110億元建造3座400萬平方英尺的工廠，計劃於2025年在肯塔基州第一家工廠開始生產，並準備2025年底在田納西州開始生產。