美股最錢線／2025年不確定性增高 川普政策恐擾亂市場

認為2025年將是風平浪靜的一年的投資 人，應該為更多像今年8月那樣的衝擊作好準備，因為與川普 財政和關稅政策相關的不確定性可能會擾亂市場。

美國商銀、摩根大通 和西班牙對外銀行的策略師預計，持續的選擇權拋售將大致上抑制波動性。摩根大通預計CBOE波動率指數2025年的平均值將在16左右，略高於2024年的約15.5。不過，西班牙對外銀行指出，包括圍繞美國關稅政策的不確定性上升、地緣政治緊張局勢、市場集中度和估值過高、融資市場出現壓力跡象以及就業市場走弱，這一系列因素可能引發更多波動。

美國商銀則認為，市場的特徵將是長時間的平靜之後出現「尾部事件」，即突然的大幅極端波動。美銀預計，與過去80年相比，史坦普500指數發生脆弱性衝擊的頻率將增加5倍。

摩根大通指出，雖然技術因素正在抑制市場波動，但宏觀指標顯示波動率應該會更高，數據顯示CBOE波動率指數均值應該在19左右的合理水平。

Dominice & Co. Asset Management合夥人兼投資主管薩柏(Pierre de Saab)表示：「目前的低波動性很可能是暫時的，投資人者已經消化了川普政策的所有利多，但沒有理會這些政策可能產生的負面影響。」

瑞銀策略師指出，川普打算實施的對外加徵關稅和對內減稅之間的政策抵消可能會刺激更多的市場波動。該行美國股票衍生品研究主管格里納克夫(Max Grinacoff)表示：「明年上半年可能直接進入一個相對較高的股市波動環境。」

法國興業銀行策略師也認為，波動性下降的可能性越來越小。該行衍生品策略師庫瑪(Jitesh Kumar)表示：「我們的模型預測，2025年和2026年波動性將不斷上升。」（財經新聞組）