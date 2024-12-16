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科技七雄將剩一雄？這檔英國基金經理人只看好NVIDIA

編譯劉忠勇／綜合外電
英國基金公司藍鯨成長（Blue Whale Growth）基金經理人 Stephen Yiu。（取材自Blue Whale）
英國基金公司藍鯨成長（Blue Whale Growth）基金經理人 Stephen Yiu。（取材自Blue Whale）

英國基金公司藍鯨成長（Blue Whale Growth）基金基於對美國「科技七雄」（Magnificent Seven）在人工智慧（AI）方面支出的疑慮，已減持這些公司的投資部位，唯獨仍看好輝達（NVIDIA）。

這個管理13億英鎊基金的經理人 Stephen Yiu 接受英國金融時報訪問時表示，他已「大舉」賣出微軟股票，獲利了結，第3季已不在這檔基金2017年成立以來前十大持股之列。

Yiu 表示，考量到微軟在AI基礎建設上投資龐大，資本回報率可能從此下降。他還表示，如果微軟的AI投資超過創造現金的能力，他考慮出清微軟股票。

科技七雄——微軟、輝達、蘋果、Alphabet、Meta、亞馬遜和特斯拉近年來股價大幅飆升，如今已占史坦普500指數市值約1/3。

然而，巴菲特在內的頂尖投資人近來已減持或出清部分「科技七雄」股票。華爾街對於這些科技巨人年超過2,000億美元的資本支出狂潮何時能帶來回報，疑慮日益加深。

Yiu表示，除了輝達之外，他對其他六家的看法越來越不樂觀。這些公司的資本密集度大幅提升，因為在AI基礎建設上投入了大量資金。

Yiu 表示，輝達目前約基金投資組合10%，持股價值約為1億英鎊。由於輝達市值不斷攀升，他不得不出售部分持股，並已獲利了結1億英鎊。

若剔除輝達，藍鯨成長基金對科技七雄中如今僅占投資組合的5%，遠低於MSCI世界指數的20%。微軟占這檔基金的持股比率由1月的8%減至2%。

至於Meta ，Yiu 說：「我們擔心Meta明年在AI方面的支出過多，這是一個問題。至終，企業需要將支出轉化為獲利，但目前我們尚未看到足夠的成果。」

Meta今年資本支出高達400億美元，並預告明年還會「顯著」增加。

投資 輝達 微軟

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