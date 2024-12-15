英特爾坦言Gaudi 3今年銷售難達標 轉向新GPU平台

英特爾近期營運調整，公司高階主管並坦言Gaudi 3 今年銷售難達標。 ( 路透)

英特爾 近期營運調整，公司高階主管並坦言Gaudi 3今年銷售難達標，主要是軟體因素開發需要時間並轉向新GPU平台Falcon Shores以及後續接棒的Jaguar Shores平台。

外電報導，英特爾（Intel）兩位臨時共同執行長12日坦承，正更進一步區隔製造事業與產品部門，其中臨時共同執行長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）12日出席在舊金山 舉行的巴克萊銀行科技會議時除了提到製造，也坦言今年英特爾Gaudi 3 銷售難達標。

依據tomshardware報導提到，霍特豪斯提到，Gaudi 3 平台將無法實現 2024 年的銷售目標，主要是因為軟體不完善，Gaudi 無法普及到大眾；它不是一款能夠輕鬆部署到全球系統的GPU。

霍特豪斯並說，「我們真的需要考慮如何從 Gaudi 過渡到第一代 Falcon 平台」，此外，外電報導提到，由於開發 AI 軟體需要相當長的時間，英特爾的下一代 Jaguar Shores 很可能成為第一個有望大規模採用的平台。