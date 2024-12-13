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低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

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低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

編譯廖振堯／即時報導
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)

美國通膨緩和、薪資成長不錯，民眾平均儲蓄較疫情更高，有些人認為經濟已經實現「軟著陸」，然而對低收入者來說沒有任何感覺。這可以從他們最愛消費的一元商店窺知一二，今年稍早開始出現該群體勒緊褲帶的跡象，此趨勢持續到最近一季。

華爾街日報報導，疫情爆發後被稱為「富衰退」(richcession)的幾年裡，低收入家庭的表現相對較好，因為服務業和零售業等藍領工作的需求激增，收入低的工人工資漲幅最大；加上振興金、「糧食券」等援助政策，都幫助低收入者累積財產。低收入者常去的Dollar General、Dollar Tree等一元商店因此生意興隆，股價從2020年到2022年不斷上漲，輕鬆跑贏標準普爾500指數。

此後一元商店的股價失去動力，現在還跌到低於疫情前的價位。這些商店表示他們的顧客在萬聖節等最後一刻才購買產品，且臨近月底、預算耗盡時支出更少。Dollar General在5日的財報會議上表示，其提供一元商品的「價值谷」(value valley)走道是上一季表現最好的類別。沃爾瑪則在3日的一次會議上表示「通膨周期對低收入家庭確實有害」，並指出這些顧客似乎面臨壓力。

其他企業也感受到消費者阮囊羞澀，麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量；其5元餐優惠很受歡迎，計畫將該優惠延長至12月以吸引顧客。

今年的整體通膨數據在2.4%至3.5%之間，可是無法完全反映低收入者的情況。零售諮詢公司HSA Consulting總裁傑克森(Howard Jackson)估計，低收入家庭過去12個月的通膨率實際上平均約為6.3%，該估計將必需品如租金、水電費、食品的權重拉高，調低通常花費較少的物品如汽車、家具、衣服、消費性電子產品。

有些人認為美國經濟已經「軟著陸」，然而對低收入者來說沒有任何感覺。這可以從他們最...
有些人認為美國經濟已經「軟著陸」，然而對低收入者來說沒有任何感覺。這可以從他們最愛消費的一元商店窺知一二，今年稍早開始出現該群體勒緊褲帶的跡象，此趨勢持續到最近一季。(美聯社)

低收入 麥當勞 沃爾瑪 零售業

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地緣政治衝突持續發酵 油價漲

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