美股最錢線／史指明年初再漲16% 但年底疲軟
華爾街多頭策略師認為，史坦普500指數將在2025年初再上漲16%，然後最終在年底降溫。
Fundstrat研究主管李湯姆(Tom Lee)在2025年展望中寫道，聯準會降息周期、可能提振企業信心的白宮政策以及財報獲利，是支持史指明年進一步上漲的因素。
但在年中達到7000點後，歷史數據顯示下半年往往會疲軟。李湯姆預計史指最終將出現回跌，到2025年結束時將收在6600點。值得注意的是，這仍比目前水準高出約9%。
在2023年和2024年連續上漲超過20%後，李湯姆認為史指明年將實現穩健但更為溫和的回報。在過去5次連續兩年上漲超過20%的例子中，第3年下半年通常會出現負值。
他說，「分為上下兩個半年來看是有道理的。因為每當連續上揚20%之後，市場往往會在第3年的上半年表現更好，而不是下半年。」
他也澄清指出，會認為出現回調主要是根據這種歷史模式。在「持續上漲」情境下，史指仍有可能在明年底升至7000點以上；這將是由市場無風險區域資金流入股市所推動，「我只是不知道下半年到底會發生什麼；但我們對上半年充滿信心。」
李湯姆指出，股票之間的關聯性正「跌至20年來的低點」，為選股創造了成熟的環境。他看好小型股，認為這些領域可能會受益於川普新政府的放鬆管制和併購活動的推動。
他的觀點伴隨著「動物本能」的回歸而發揮作用。華爾街對2025年的預測普遍高調：Yardeni Research預計史指年底將達到7000點。
雖然不在基本假設中，但李湯姆表示，股市可能「出錯」的關鍵是美國經濟成長低於預期。這可能是由馬斯克領導的「政府效率部」採取的有效行動推動的，該部門限制政府支出並影響國內生產毛額(GDP)；而川普政府的關稅計畫也被列為潛在的GDP阻力。（財經新聞組）
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