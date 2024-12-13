美股最錢線／史指明年初再漲16% 但年底疲軟

華爾街 多頭策略師認為，史坦普500指數將在2025年初再上漲16%，然後最終在年底降溫。

Fundstrat研究主管李湯姆(Tom Lee)在2025年展望中寫道，聯準會降息周期、可能提振企業信心的白宮 政策以及財報獲利，是支持史指明年進一步上漲的因素。

但在年中達到7000點後，歷史數據顯示下半年往往會疲軟。李湯姆預計史指最終將出現回跌，到2025年結束時將收在6600點。值得注意的是，這仍比目前水準高出約9%。

在2023年和2024年連續上漲超過20%後，李湯姆認為史指明年將實現穩健但更為溫和的回報。在過去5次連續兩年上漲超過20%的例子中，第3年下半年通常會出現負值。

他說，「分為上下兩個半年來看是有道理的。因為每當連續上揚20%之後，市場往往會在第3年的上半年表現更好，而不是下半年。」

他也澄清指出，會認為出現回調主要是根據這種歷史模式。在「持續上漲」情境下，史指仍有可能在明年底升至7000點以上；這將是由市場無風險區域資金流入股市所推動，「我只是不知道下半年到底會發生什麼；但我們對上半年充滿信心。」

李湯姆指出，股票之間的關聯性正「跌至20年來的低點」，為選股創造了成熟的環境。他看好小型股，認為這些領域可能會受益於川普 新政府的放鬆管制和併購活動的推動。

他的觀點伴隨著「動物本能」的回歸而發揮作用。華爾街對2025年的預測普遍高調：Yardeni Research預計史指年底將達到7000點。

雖然不在基本假設中，但李湯姆表示，股市可能「出錯」的關鍵是美國經濟成長低於預期。這可能是由馬斯克領導的「政府效率部」採取的有效行動推動的，該部門限制政府支出並影響國內生產毛額(GDP)；而川普政府的關稅計畫也被列為潛在的GDP阻力。（財經新聞組）