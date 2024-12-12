消費者金融保護局宣布 修改銀行收取帳戶透支手續費辦法

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)12日宣布，銀行收取帳戶透支手續費(overdraft fees)將修改辦法，若新規未被推翻或更動，將於2025年10月生效。（美聯社）

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)12日宣布，銀行收取帳戶透支手續費(overdraft fees)將修改辦法，若新規未被推翻或更動，將於2025年10月生效。消費者金融保護局說，新規將為民眾省下每年50億元的帳戶透支手續費，換算起來等於每個家庭大約省下225元。

根據現行規定，消費者支票帳戶(checking accounts)透支時，銀行收取帳戶透支手續費金額並沒有上限。根據消費者金融保護局統計，每次收取帳戶透支手續費金額平均約35元。

華爾街日報(WSJ)12日報導，雖然面臨來自金融產業的抗拒遊說，拜登 政府仍然推動戶透支手續費改革。

消費者金融保護局宣布新規，提供銀行三種選項：向消費者收取金額固定5元的帳戶透支手續費、為帳戶透支手續費設定足以彌補成本及損失的金額上限、收取任何金額的帳戶透支手續費但必須比照其他貸款 ，向消費者說明帳戶透支貸款細節。新規如果沒有遭到即將上台的川普 新政府推翻或修改，2025年10月將生效。

總統當選人川普尚未公布消費者金融保護局局長人選。包括科技富豪馬斯克(Elon Musk)在內等盟友，則主張應該直接廢除消費者金融保護局。

改革帳戶透支手續費是消費者金融保護局針對各種巧立名目的「垃圾收費」(junk fees)推出的打擊行動之一，推出行動的理由是帳戶透支手續費金額龐大，儼然已成銀行的重要營收來源。銀行業者則說，帳戶透支時提供貸款，是為現金周轉不靈的消費者提供協助，若為手續費設限，等於限縮了消費者在帳戶透支時能夠獲得的補救金額。

報導指出，消費者金融保護局已經面臨銀行業者提出的多起越權訴訟，帳戶透支手續費可能也將挨告。今年稍早，消費者金融保護局便因針對信用卡公司收取滯納金(late fees)祭出上限而被告上法院。