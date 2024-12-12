SpaceX 最新估值3500億元

根據內部電郵，SpaceX及其投資人已同意購買高達12.5億元的內部股票，這筆交易對該火箭和衛星製造商的估值約3500億元。電郵顯示，每股185元的價格比不到3個月前設定的112元大幅上漲。據了解，光是SpaceX就購買價值高達5億元的普通股。這一驚人的估值鞏固了SpaceX世上最具價值的私人新創公司地位，其市值可與一些大型上市公司相媲美；也反映出億萬富翁執行長的商業帝國在選舉後的收益。

上周房貸再融資 申請增27%

上周房貸利率再次下降，雖然降幅不大，但足以刺激現有屋主申請再融資。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，再融資激增是房貸總需求較前周增加5.4%的原因。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.69%降至6.67%，連續第3周下滑。再融資申請上周激增27%，較一年前同周高出42%。數字雖然很大，但可能是因為基基較低之故。房貸活動的再融資占比從前一周的38.7%增加到占總申請量的46.8%。購屋房貸申請本周下降4%，較一年前同周高出4%。

蘋果發布ChatGPT 整合Siri

蘋果發布iPhone、iPad和Mac的軟體更新，其中包括期待已久的ChatGPT與Siri的整合。當使用者詢問Siri複雜的問題時，就會觸發ChatGPT整合。當Siri被問到蘋果的軟體更適合ChatGPT的問題時，它會詢問使用者執行OpenAI服務的權限。蘋果表示，它已在該功能中內建隱私保護，並且OpenAI不會儲存請求。蘋果用戶不需要OpenAI帳戶即可使用ChatGPT整合功能，但用戶可以透過蘋果付費購買ChatGPT的升級版本。用戶也可以透過文字選單執行ChatGPT。

OPEC下修今明年原油需求

OPEC下修2024年和2025年全球石油需求成長預測，這是該組織月報連續第五次下修。疲軟的前景凸顯了OPEC+面臨的挑戰；該組織由OPEC和俄羅斯等盟友組成。由於油價下跌，OPEC+本月稍早將其開始增產的時間表延後到2025年4月。OPEC目前預計2024年全球石油需求將增加每日161萬桶，低於上個月預測的182萬桶。並將2025年全球石油需求成長預期從154萬桶下修至145萬桶。