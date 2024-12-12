美通膨符預期 11月CPI年增率2.7% 市場押Fed降息

11月消費者物價上漲速度加快，提醒人們通膨仍是家庭和政策制訂者面臨的問題。

美國勞工 統計局報告指出，11月消費者物價指數(CPI)顯示年增率為2.7%，較上月上漲0.3%，年率比10月上升0.1個百分點，升幅完全與預期相符。

剔除食品和能源成本後的核心CPI年率上升3.3%，月率上升0.3%。年增率與上月持平。

聯準會 官員正在考慮下周政策會議結論，市場強烈預期聯準會將在12月18日會議結束時將基準短期借款利率降低0.25個百分點，但在衡量連續降息 對經濟的影響後，一月將不會有任何動作。

如果聯準會下周繼續降息，聯邦基金利率將自9月以來降低整整一個百分點。

11月CPI上漲大部分來自住房費用，上漲了0.3%，是通膨最頑固的組成部分之一。聯準會官員和許多經濟學家預計，隨著新租賃協議的談判，與住房相關的通膨將會緩解，但該部門仍每個月都在繼續上揚。

美國勞工統計局估計，占CPI計算比重約三分之一的房屋項目為11月總漲幅貢獻了40%。11月住房指數月增4.7%。

二手車價格月增2%，而新車價格則上漲0.6%，扭轉了近期這些商品價格下降的趨勢。

其他地方，食品成本月增0.4%，年增2.4%；能源指數上漲0.2%，但年率下降3.2%。