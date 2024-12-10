我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京女學生花大錢升讀港大 因美國假學歷遭退學

「人類屠宰場」囚逾10萬人 敘利亞恐怖地下牢房似迷宮

甜上加甜 Oreo母公司億滋要收購巧克力製造商Hershey

編譯葉亭均／綜合外電
巧克力製造商好時公司（Hershey）擁有Kisses巧克力產品。(美聯社)
巧克力製造商好時公司（Hershey）擁有Kisses巧克力產品。(美聯社)

知情人士透露，零食和糖果公司億滋國際（Mondelez International）正研擬收購擁有Kisses品牌的巧克力製造商好時公司（Hershey），這樁可能的交易案有望締造一家營收額合計接近500億美元的食品巨擘。

彭博資訊引述的消息人士說，億滋已就可能的合併進行初步洽談。消息激勵Hershey股價周一（9日）盤中一度大漲19%，創逾八年來最大盤中漲幅，收盤上漲11%，報每股193.65美元，使得公司估值達390億美元；億滋的股價則下跌2.3%，市值約820億美元。

這並非億滋首次尋求與Hershey交易，回顧2016年，Hershey拒絕了億滋230億美元的收購提議。

彭博彙編的資料顯示，含債務在內，Hershey的價值超過440億美元，這代表如果億滋收購Hershey，將締造今年來最大一筆購併交易，超越零食製造商瑪氏（Mars）8月同意以近360億美元收購家樂氏公司（Kellanova）與其債務。

任何交易都必須取得Hershey Trust公司同意，該公司持有Hershey幾乎所有的B股，因此擁有約80%的投票權。這家信託公司一直慢慢出脫一些Hershey持股，以便控股多元化。

知情人士說，協商處於早期階段，不確定是否會達成協議。Hershey和億滋的代表不願置評。

彭博分析師認為，億滋重燃追求Hershey的興趣，可能促成一樁轉型交易，讓該公司在全球巧克力市場的市占率提升至超過21%，然而阻力在於Hershey目前市值約450億美元，遠高於億滋2016年提議收購Hershey時的250億美元。此外，也會面臨美國聯邦貿易委員會（FTC）的監管審查。

包裝食品業者持續應付銷量下滑、成長減緩和全球消費者需求疲弱的情勢。企業正尋求創新、開發新市場強化銷售，但消費者卻抵制漲價並變得更有健康意識。這一趨勢可能促使食品業者整併。CFRA Research分析師指出，擁有KitKat品牌的雀巢等國際零食大廠也可能是Hershey的可能追求者。

上一則

全球廣告收益 衝1兆美元 數位類將占據最大市場

下一則

美「企業透明法」未申報受益者資訊 公司將受重罰

延伸閱讀

超級併購日交易敲定350億美元 美企對川普上台很有信心

超級併購日交易敲定350億美元 美企對川普上台很有信心
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
北韓抹黑物資氣球有病毒 民眾不信瘋搶 大讚「南韓米好吃」

北韓抹黑物資氣球有病毒 民眾不信瘋搶 大讚「南韓米好吃」
感恩節華人商家不休 推節日特價

感恩節華人商家不休 推節日特價

熱門新聞

最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
總統當選人川普。（美聯社）

跌破眼鏡 川普勝選滿月恐山雨欲來 這些資產價格走勢出乎意料

2024-12-06 06:25
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15
全球最大避險基金變更科技股布局 出售輝達(Nvidia)買入美超微及Palantir等股票。(路透)

橋水基金調整科技股布局 賣Nvidia 敲進美超微及Palantir

2024-12-07 13:12

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義