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華爾街下修明年獲利預期 能源、材料業降最多

財經新聞組／綜合報導
許多分析師調降美股獲利預期，對美股而言不是好消息。（美聯社）
許多分析師調降美股獲利預期，對美股而言不是好消息。（美聯社）

根據FactSet資料，華爾街分析師過去6個月將美股2025年每股獲利(EPS)預期整體調降了0.5%，從6月的276元降至273元。同期銷售預期也下修了0.3%。

由於每股獲利預期下滑幅度超過銷售預期下修，華爾街對獲利率的預期受到衝擊。因為通常銷售下降會導致獲利率下降，因為部分公司支出是固定的，無法削減。

每股獲利預期的下修遍及史坦普500指數所有公司。根據花旗的數據，史指「七巨頭」以外的493家公司，2025年每股獲利預期下降5.5%至208元。

能源和材料是獲利預期下降最多的產業，預計每股獲利分別下降18%和6%。由於全球經濟成長放緩，非OPEC國家增加了石油產量，過去6個月油價下跌。包括化學製造商、鋼鐵製造商和銅礦商等材料業的銷售額對經濟產出的波動非常敏感，而最近經濟成長放緩。

值得注意的是，獲利預期下滑是典型現象。根據花旗的數據，過去20年分析師一年內平均調降次年獲利預期約6%。

但這股負面趨勢值得關注，尤其是在經濟可能出現衰退的情況下。勞動市場正在走弱，消費者支出也在下降；與此同時，利率仍然相對偏高。

摩根史坦利的數據顯示，預計明年獲利預期調升和下修的公司比例現在大致相等，而幾個月前，調升的公司比例曾大於下修的公司。考量到獲利修正和史指之間的強相關性，數據顯示，史指應處於大約5300點左右，較當前6095點下降16%。

但市場可能不會如此極端地下跌；大摩數據也顯示出獲利修正和股市之間的完全相關性。市場可能會下跌10%，這屬於技術性修正，然後如果下修減緩，市場可能會恢復上揚。

無論如何，市場存在顯著下跌的風險，但通常不會突然暴跌。因為這樣的下跌需要某種催化劑，例如某個大型企業發布特別令人失望的財報、聯準會暗示不會如預期那樣降息，或者經濟政策出現失望。

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