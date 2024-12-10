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南京女學生花大錢升讀港大 因美國假學歷遭退學

「人類屠宰場」囚逾10萬人 敘利亞恐怖地下牢房似迷宮

財經簡訊

財經新聞組／整理

印最高法院遭促接反壟斷案

印度反壟斷機構要求最高法院聽取針對亞馬遜和沃爾瑪旗下Flipkart電商平台調查遇到的法律挑戰，聲稱三星、Vivo和其他公司向印度高等法院提出的這些挑戰只會破壞調查。在12月3日提交的一份文件中，印度競爭委員會要求法院聽取三星、Vivo以及亞馬遜和Flipkart平台上的幾家供應商提出的23項質疑，並盡快作出決定。因為這些個別訴訟阻止了調查的進行，意圖「削弱和破壞」調查進程。

中國查反壟斷 輝達股價下跌

輝達股價下跌2.55%，因中國監管機構表示正對這家晶片製造商可能違反中國反壟斷法的行為進行調查。中國國家市場監督管理總局對這家晶片製造商收購Mellanox一案展開調查指出，由於輝達涉嫌違反中國反壟斷法，以及國家市場監管總局對輝達收購Mellanox股份設置限制性條件，因此國家市場監管總局正依法對輝達立案調查。

道氏24億出售墨西哥灣資產

道氏化學表示將以24億元價格將美國墨西哥灣沿岸部分基礎設施資產40%的股份出售給麥格理資產管理公司(Macquarie Asset Management)管理的基金，以將更多精力集中在其核心化學品業務上。該公司表示，如果麥格理決定在交易完成後6個月內將其股權增加至49%，它將獲得最多約30億元的現金收益。該公司正在評估其全球投資組合中非產品生產資產所有權，包括電力和蒸汽生產及管道。這家化學品公司10月開始對其部分歐洲資產進行審查；這些資產占其EMEAI地區銷售額的近20%。

NHTSA結束Fisker SUV調查

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，在電動車新創公司Fisker發布召回令並發布軟體更新後，已結束對7745輛Ocean SUV的初步評估，原因是車輛未能掛入停車擋。今年稍早，NHTSA對約4000輛Fisker 2023年份Ocean電動SUV發生意外車輛滑動的指控展開了初步調查。車主投訴指出，無法切換到停車模式或預定檔位，可能會導致車輛意外移動。Fisker上月召回7745輛該型車輛，透過發布軟體升級「OS 2.0」來解決這個問題，引入「汽車暫停」功能，可防止車輛在重力作用下滑動，從而有助於接合停車檔和電子煞車。

輝達 印度 SUV

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