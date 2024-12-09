美股最錢線／AI讓極端估值合理 大空頭轉向

長期看空股市的美國知名經濟學家、羅森伯格研究公司總裁羅森伯格(David Rosenberg)在經歷今年股市的強勁反彈後，改變了他的看跌立場。

雖然他強調他的最新觀點並不等於「認輸」，但他也承認，人工智慧(AI )推動的科技熱潮讓他重新審視自己對股市的看法。

羅森伯格在寫給客戶的信中指出，「現在對我來說，是時候停止對美股 被瘋狂高估這個觀點再多作說明，也是時候停止武斷地給出看空理由了。」

長期以來，羅森伯格一直在將當今的股市估值與過去做對比，以此來強調股市目前的估值在歷史上有多極端。事實上，美股估值的確也已經達到歷史極端水平。

不過，羅森伯格的最新觀點則指出，如果AI能夠在經濟中釋放出一波生產力浪潮，那麼極端的估值實際上可能是有道理的。

貝萊德在其2025年展望中同樣呼應了這個觀點。該公司認為，鑑於美國科技主導的經濟出現了深刻變化，將今天的市場估值與過去的市場估值進行比較是「拿蘋果與橘子比」，意思是指兩者在固有差異，根本無法比較。

也許更重要的是，這些策略師認為，AI前景最終將引導投資 人延長他們的展望時間區間，而不是傳統的年度展望。

羅森伯格表示，「投資人顯然正在放眼於未來一年的所有指標和發展，因此傳統方式似乎已經不適用於今天看待估值的方式。」並補充指出，即使股市存在泡沫，也可能在未來數年內不會顯現出來，類似於上世紀1990年代中期開始形成的網路泡沫，最終在2000年破裂。

羅森伯格指出，「只有當這些預期被證明是過頭的時候，熊市才會隨之而來。這一天很可能會到來，但市場已經證明，並不完全是這樣。」

展望未來，他表示，他對股市牛市可能「走得比任何人想像的都更遠」的觀點持更開放的態度。